Житель Уфы вложил в проект вебкам студий полтора миллиона рублей и остался без денег

Так стрим-моделинг перестал быть чем-то из ряда вон выходящим. На волне популярности новой и такой, казалось бы, безобидной профессии, в российских городах открываются студии. В одной Уфе их не меньше десяти. Моделям предлагают дружный коллектив, высокий заработок (до 250 тысяч рублей ежемесячно), регулярные выплаты и уютный офис. В обязанностях лишь проведение прямых эфиров на зарубежную аудиторию. Не работа, а мечта!