Житель Уфы вложил в проект вебкам студий полтора миллиона рублей и остался без денег

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
OnlyFans, например, созданный в 2016-м, вдруг легализовал возможность открыто говорить о возможности получать деньги за публикацию собственных фотографий эротического характера. Сегодня самые оплачиваемые модели платформы получают благодаря проекту более двух миллионов долларов ежемесячно.
Вебкам
Еще один вариант — вебкам. В России спокойно и открыто о нем начали говорить после 2021-го. На популярной онлайн-платформе вышел сериал Нарру End, где главная героиня в поисках денег решила попробовать новую для себя профессию. «Интердевочка» Тодоровского на современный манер собрала целую армию сопереживающих зрителей.
Так стрим-моделинг перестал быть чем-то из ряда вон выходящим. На волне популярности новой и такой, казалось бы, безобидной профессии, в российских городах открываются студии. В одной Уфе их не меньше десяти. Моделям предлагают дружный коллектив, высокий заработок (до 250 тысяч рублей ежемесячно), регулярные выплаты и уютный офис. В обязанностях лишь проведение прямых эфиров на зарубежную аудиторию. Не работа, а мечта!
Помимо моделей высокий заработок такой онлайн-бизнес сулит и его владельцам. Можно даже приобрести франшизу: платишь деньги и получаешь готовую технологическую карту.
Золотая жила
Одним из таких примеров стала стрим-студия Showgirls от казанского предпринимателя Антона Иванова. Он начал работать в Казани и вскоре открыл свои филиалы в 15 городах: от Ростова-на-Дону до Тюмени.
В рекламе было сказано, что Showgirls, в отличие от других студий, выбирает формат «no nude». А значит никаких раздеваний. Всё культурно и душевно: только разговоры «о природе и погоде» исключительно с европейской аудиторией.
Обладателям франшизы обещали заработок от 12 млн рублей в год и говорили, что сам бизнес выходит на окупаемость уже спустя три месяца. На первых порах достаточно лишь оплатить паушальный взнос и иметь дополнительные средства на приобретение оборудования и аренду помещения. На бумаге было всё легко и просто: прибыльное дело за 21 день.
Башкирский след
Одним из покупателей франшизы стал выходец из Башкортостана Ахмет Галиуллин. Мужчина внес полтора миллиона рублей для заключения договора сумму и прошел обучение. Однако после этого в процессе совместной работы вдруг начались проблемы.
— После заключения договора и оплаты ко мне прикрепили сотрудников: администратора и рекрутера. Они отвечали на вопросы, размещали рекламу и пытались найти помещение и моделей. Однако до нас доходили лишь единицы, всего 3-4 девушки. Да и они после необходимого обучения разворачивались и уходили, — рассказал Ахмет.
Сексуального подтекста, который отрицали организаторы, действительно не было. Об этом с девушками разговаривали напрямую.
— Они позиционировали, что общение будет на разные темы: о природе, о погоде, кино и музыке. На самом деле, люди начинали задавать девушкам вопросы сексуального характера. Чего никто из нас не планировал и не предполагал. Моделей склоняли к раздеваниям и так далее. Никакого безобидного общения! — делится мужчина.
Хочешь денег работай сам
Да и это не единственная нестыковка в заключенном договоре. Большую часть обязательств со стороны исполнителя мужчине пришлось выполнять самому, а неоднократные просьбы о встрече с непосредственным руководством остались без ответа. В результате Галиуллин написал заявление о расторжении договора и возврате средств. Но и на этот документ отвечать никто не спешил, после чего мужчина написал заявление в полицию.
— Нам было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела по статье 159, ч. 4 (мошенничество) на основании отсутствия состава преступления. Классика жанра в таких историях с бизнес-коучами и тренерами. Должно появиться несколько потерпевших. В этом случае мы можем говорить о возбуждении уголовного дела, — отмечает юрист Виталий Буркин.
Потерпевших десятки
А потерпевших, судя по сообщениям в интернете, уже достаточно. Сеть пестрит подобными историями:
— Ни в коем случае не заключайте договор с ИП Иванов Антон Вячеславович. Я знаю таких, как я уже более 10-ти человек — ни один, заключивший договор, так и не запустил данный проект — потому что люди поняли, что их могут обмануть. Суть самого документа — это договор о нау-хау. Вы подписываете его, а только после этого получаете доступ к платформе Skillspace. Договор заключен таким образом, что после уплаты взноса лицензиар ничего не должен лицензиату. Подбор персонала — это исключительно головная боль самого лицензиата. Работа ведется на порно сайтах исключительно под ответственность владельца так называемой студии.
Выйти на самого Иванова не удалось и нашему изданию. Сообщение по действующему номеру так и осталось без ответа. Впрочем, как и неоднократные звонки. Так что пока show must go on. А вот как долго — остается лишь гадать.