В Уфе открыли капсулу времени, заложенную полвека назад

Сегодня, спустя 50 лет, некоторые из них также стали участниками торжественного мероприятия. Радий Хабиров поблагодарил присутствующих, отметив, что в этом, юбилейном для Уфы году, также планируется закладка новой капсулы. В послании речь пойдет о непростом историческом отрезке, который сейчас проходит наша страна. О том, как важно в любые времена оставаться хорошим человеком и гражданином.