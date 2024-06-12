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В Уфе открыли капсулу времени, заложенную полвека назад

В Уфе открыли капсулу времени, заложенную полвека назад

12 июня 2024, 08:40
Фото: Олег Яровикова / ИА «Башинформ»
Церемония прошла сегодня у стелы «Уфа — город трудовой доблести». Участие в событии принял глава республики Радий Хабиров.

Капсулу заложили еще в 1974 году, в год 400-летия башкирской столицы. Инициатором стал секретарь горкома комсомола Валерий Ижорский, ветераны войны и труда и представители молодежи.

Сегодня, спустя 50 лет, некоторые из них также стали участниками торжественного мероприятия. Радий Хабиров поблагодарил присутствующих, отметив, что в этом, юбилейном для Уфы году, также планируется закладка новой капсулы. В послании речь пойдет о непростом историческом отрезке, который сейчас проходит наша страна. О том, как важно в любые времена оставаться хорошим человеком и гражданином.

По словам руководителя республики, это хорошая и правильная традиция, которую нужно непременно передать следующим поколениям.

#Общество#Город#Новости Башкирии
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