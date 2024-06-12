В Уфе охранники ночного клуба избили участника СВО

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Инцидент произошел в клубе «Ретро». Как сообщают СМИ, мужчина вместе с друзьями пришел в заведение отпраздновать свой день рождения и завершение контракта. Во время танцев к ним подошла охрана. Секьюрити объяснили, что им не нравится манера танца и сделали предупреждение.Однако спустя время начали избивать посетителей.
Мужчину вместе с братом вывели на улицу и продолжили наносить удары.
Врачи диагностировали у пострадавших сотрясение головного мозга, множественные ссадины и гематомы. Мужчина написали заявление в полицию.
Как стало известно MKSET, жалобы на охраны и работу заведения поступают уже не в первый раз. Посетители заведения неоднократно писали в интернете о своих недовольствах.