В Уфе охранники ночного клуба избили участника СВО

Инцидент произошел в клубе «Ретро». Как сообщают СМИ, мужчина вместе с друзьями пришел в заведение отпраздновать свой день рождения и завершение контракта. Во время танцев к ним подошла охрана. Секьюрити объяснили, что им не нравится манера танца и сделали предупреждение.Однако спустя время начали избивать посетителей.