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Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

В Уфе охранники ночного клуба избили участника СВО

В Уфе охранники ночного клуба избили участника СВО

12 июня 2024, 10:21
Фото: Telegram-канал «Честный Репортаж»
Момент драки попал на камеры видеонаблюдения. Ролик публикуют телеграм-каналы и федеральные СМИ.

Инцидент произошел в клубе «Ретро». Как сообщают СМИ, мужчина вместе с друзьями пришел в заведение отпраздновать свой день рождения и завершение контракта. Во время танцев к ним подошла охрана. Секьюрити объяснили, что им не нравится манера танца и сделали предупреждение.Однако спустя время начали избивать посетителей.

Мужчину вместе с братом вывели на улицу и продолжили наносить удары.

Врачи диагностировали у пострадавших сотрясение головного мозга, множественные ссадины и гематомы. Мужчина написали заявление в полицию.

Как стало известно MKSET, жалобы на охраны и работу заведения поступают уже не в первый раз. Посетители заведения неоднократно писали в интернете о своих недовольствах.

Видео: Telegram-канал «Честный Репортаж»
#Общество#Происшествия#Видео#Новости Уфы
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