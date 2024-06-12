В Уфе на пути у школьников рухнула стена

По данным из открытых источников, постройка является узлом тепловых сетей. В «2ГИС» отзывы об объекте наполнены негативными сообщениями уфимцев. Интересно, что некоторые, ориентируясь на обозначения в интернет-сервисах с картами, приходили туда в надежде увидеть отделение госкомпании.