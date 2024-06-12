В Уфе на пути у школьников рухнула стена

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Речь идёт о постройке по улице братьев Кадомцевых, 10/1а. На кадрах с места видно, как у здания обвалился кирпичный фасад. Обломки стены сейчас огорожены.
— Рядом школа, бегают дети, близко парковка с иномарками, — жалуется уфимец в городском сообществе. — Как там ходить? Всё здание в аварийном состоянии.
По данным из открытых источников, постройка является узлом тепловых сетей. В «2ГИС» отзывы об объекте наполнены негативными сообщениями уфимцев. Интересно, что некоторые, ориентируясь на обозначения в интернет-сервисах с картами, приходили туда в надежде увидеть отделение госкомпании.
— Не ходите сюда. Ошибочные данные. Это просто узел тепло распределительный. Ни каких документом не принимает и не выдаёт, — пишет обнадёженный горожан.