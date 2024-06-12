mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

В Уфе на пути у школьников рухнула стена

В Уфе на пути у школьников рухнула стена

12 июня 2024, 12:22
Фото: соцсети
В районе «Округа Галле» в Уфе обвалилась стена объекта «БашРТС». На это обратили внимание очевидцы в городских сообществах Vk.

Речь идёт о постройке по улице братьев Кадомцевых, 10/1а. На кадрах с места видно, как у здания обвалился кирпичный фасад. Обломки стены сейчас огорожены.

— Рядом школа, бегают дети, близко парковка с иномарками, — жалуется уфимец в городском сообществе. — Как там ходить? Всё здание в аварийном состоянии.

В Башкирии ребенка едва не придавило обломками стены
Узнать подробнее

По данным из открытых источников, постройка является узлом тепловых сетей. В «2ГИС» отзывы об объекте наполнены негативными сообщениями уфимцев. Интересно, что некоторые, ориентируясь на обозначения в интернет-сервисах с картами, приходили туда в надежде увидеть отделение госкомпании.

— Не ходите сюда. Ошибочные данные. Это просто узел тепло распределительный. Ни каких документом не принимает и не выдаёт, — пишет обнадёженный горожан.
#Общество#Город#Уфа#Благоустройство#Башкортостан#ЖКХ#Новости Башкирии#Новости Уфы#Разрушения#Коммуналка#Инциденты#Опасность
Подпишитесь
Житель Уфы вложил в проект вебкам-студий ₽1,5 млн и остался без денег
Сегодня, 04:36
Празднование Дня России в Уфе в 2024 году — праздничная программа
Вчера, 13:29
Видео. Эффектный десант из окна девятиэтажки попал на видео в Стерлитамаке
Сегодня, 04:18
Курбан-байрам в Уфе: как мусульмане отметят религиозный праздник в 2024 году
Вчера, 13:19
Моргенштерн* возвращается в Уфу и ставит условия
Вчера, 09:22
Секреты и лайфхаки игры Hamster Kombat (16+)
10 июня, 15:30
"