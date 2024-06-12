В Уфе предотвратили трагедию

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Около 11 утра в ЕДДС города Уфы поступил звонок о том, что по адресу ул. Правды, 39/1, мужчина стоит в окне многоэтажного дома. На место незамедлительно выехали экстренные службы: спасатели, кризисный психолог Управления гражданской защиты Уфы, сотрудники Центрального поисково-спасательного отряда АСС, пожарная служба и другие специалисты.
По прибытии спасатели подтвердили информацию. Кризисный психолог вступил в переговоры с ним, пытаясь убедить его забраться обратно в квартиру.
После 15 минут диалога психологу удалось наладить контакт с мужчиной и уговорить его зайти обратно в помещение. Мужчина был передан сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств инцидента.