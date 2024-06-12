В Уфе предотвратили трагедию

Около 11 утра в ЕДДС города Уфы поступил звонок о том, что по адресу ул. Правды, 39/1, мужчина стоит в окне многоэтажного дома. На место незамедлительно выехали экстренные службы: спасатели, кризисный психолог Управления гражданской защиты Уфы, сотрудники Центрального поисково-спасательного отряда АСС, пожарная служба и другие специалисты.