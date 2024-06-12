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В Уфе предотвратили трагедию

В Уфе предотвратили трагедию

12 июня 2024, 07:45
Фото: FreePik
В Уфе мужчина оказался на окне 11 этажа. Благодаря слаженной работе спасателей и психолога трагедию удалось предотвратить, сообщает управление гражданской защиты Уфы.

Около 11 утра в ЕДДС города Уфы поступил звонок о том, что по адресу ул. Правды, 39/1, мужчина стоит в окне многоэтажного дома. На место незамедлительно выехали экстренные службы: спасатели, кризисный психолог Управления гражданской защиты Уфы, сотрудники Центрального поисково-спасательного отряда АСС, пожарная служба и другие специалисты.

По прибытии спасатели подтвердили информацию. Кризисный психолог вступил в переговоры с ним, пытаясь убедить его забраться обратно в квартиру.

После 15 минут диалога психологу удалось наладить контакт с мужчиной и уговорить его зайти обратно в помещение. Мужчина был передан сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств инцидента.

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