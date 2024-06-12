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Published Сегодня, 10:30

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Updated Сегодня, 10:54

В Башкирии в канун Дня России напился 71 водитель

В Башкирии в канун Дня России напился 71 водитель

12 июня 2024, 10:30
Фото: FreePik
Сотрудники ГАИ Башкирии подвели итоги массовых рейдов в регионе.

В канун Дня России, 11 июня, отметить «стопочкой» окончание короткой рабочей недели решил 71 водитель — столько нетрезвых автолюбителей задержали полицейские за сутки. При этом пятеро из них ранее уже попадали в руки стражей порядка по той же причине, однако урок нарушители не усвоили, теперь отвечать им придётся уже по уголовному кодексу.

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Всего во вторник инспекторы составили более 1400 протоколов за пренебрежение правилами ПДД. Операция Госавтоинспекции в республике продолжается.

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