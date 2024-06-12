В Башкирии в канун Дня России напился 71 водитель

В канун Дня России, 11 июня, отметить «стопочкой» окончание короткой рабочей недели решил 71 водитель — столько нетрезвых автолюбителей задержали полицейские за сутки. При этом пятеро из них ранее уже попадали в руки стражей порядка по той же причине, однако урок нарушители не усвоили, теперь отвечать им придётся уже по уголовному кодексу.