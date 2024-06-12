В Башкирии в канун Дня России напился 71 водитель

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
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В канун Дня России, 11 июня, отметить «стопочкой» окончание короткой рабочей недели решил 71 водитель — столько нетрезвых автолюбителей задержали полицейские за сутки. При этом пятеро из них ранее уже попадали в руки стражей порядка по той же причине, однако урок нарушители не усвоили, теперь отвечать им придётся уже по уголовному кодексу.
Всего во вторник инспекторы составили более 1400 протоколов за пренебрежение правилами ПДД. Операция Госавтоинспекции в республике продолжается.