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Published Сегодня, 09:39

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Updated Сегодня, 09:41

В Башкирии опубликовали неутешительные данные о детской смертности

В Башкирии опубликовали неутешительные данные о детской смертности

12 июня 2024, 09:39
Фото: FreePik
Печальную статистику о детской смертности в Башкирии сообщила статистическая служба, пишут местные СМИ.

Как утверждается в докладе, в январе — апреле этого года в регионе было зарегистрировано 48 детских смертей. На три подобных случая меньше произошло в те же месяцы минувшего года. В целом же по Приволжью наблюдается некоторое сокращение детской смертности — на 6,8%.

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Отметим, по данным портала ЗАГС с начала 2024 года в России было выпущено более 903 тысяч заявлений о рождении детей. Доля мальчиков и девочек среди новорождённых составила 52% к 48% соответственно.

#Общество#Башкортостан#Рождаемость#Статистика#Новости Башкирии#Население#Детская смертность
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