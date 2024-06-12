В Башкирии опубликовали неутешительные данные о детской смертности

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Как утверждается в докладе, в январе — апреле этого года в регионе было зарегистрировано 48 детских смертей. На три подобных случая меньше произошло в те же месяцы минувшего года. В целом же по Приволжью наблюдается некоторое сокращение детской смертности — на 6,8%.
Отметим, по данным портала ЗАГС с начала 2024 года в России было выпущено более 903 тысяч заявлений о рождении детей. Доля мальчиков и девочек среди новорождённых составила 52% к 48% соответственно.