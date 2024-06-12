Самолеты из Уфы в Турцию отменены

Стоит отметить, что аэропорт Уфы в конце мая анонсировал возобновление рейсов в Даламан с 1 июня авиакомпанией AZUR air. Как сообщали тогда в аэропорту Уфы, в результате в летнем сезоне из Уфы будет доступно только три направления в Турцию: Анталья, Стамбул и Даламан.