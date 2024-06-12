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Самолеты из Уфы в Турцию отменены

Самолеты из Уфы в Турцию отменены

12 июня 2024, 05:27
Фото: FreePik
Авиакомпания Azur Air отменила чартерную полетную программу из Уфы в Даламан из-за низкого спроса. Туристам предложили вернуть деньги или перебронировать туры на другие направления.

Несмотря на отказ от прямых рейсов, турагенты отмечают, что спрос на отдых в Даламане сохраняется. Однако, ограниченность авиасообщения создает проблемы для путешественников из Уфы, говорят собеседники портала «Профи Трэвел».

Туроператоры предлагают альтернативные варианты отдыха, включая перебронирование туров на рейсы из Москвы, Казани или на другие курорты Турции. Однако, это влечет за собой дополнительные расходы.

По мнению экспертов, отмена рейсов может быть связана не только с невысоким спросом, но и с проблемами в авиационной отрасли, вызванными санкциями.

Стоит отметить, что аэропорт Уфы в конце мая анонсировал возобновление рейсов в Даламан с 1 июня авиакомпанией AZUR air. Как сообщали тогда в аэропорту Уфы, в результате в летнем сезоне из Уфы будет доступно только три направления в Турцию: Анталья, Стамбул и Даламан.

Сейчас по данным онлайн-табло аэропорта Уфы, для туристов летящих в Даламан в июле, доступно 5 рейсов. Два рейса регулярно выполняют перевозку пассажиров по понедельникам, вторникам, пятницам и воскресеньям.

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