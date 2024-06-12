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Подростки на квадроцикле разбились под Уфой

Подростки на квадроцикле разбились под Уфой

12 июня 2024, 05:48
Фото: Госавтоинспекция Уфы
В селе Федоровка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием квадроцикла и двух автомобилей. В результате аварии пострадали двое несовершеннолетних, сообщает городская Госавтоинспекция.

По предварительным данным, за рулем квадроцикла находился 16-летний подросток. При выезде на улицу Специалистов он не уступил дорогу автомобилю «Киа Церато», который двигался по улице Галечной. В результате столкновения квадроцикл совершил еще один удар со встречной «Киа Рио».

В аварии пострадали пассажиры квадроцикла. 16-летний парень получил ушибы, а 14-летняя девочка госпитализирована с различными переломами.

Выяснилось, что подросток управлял незарегистрированным транспортным средством без водительского удостоверения. Кроме того, он перевозил пассажиров сверх установленного количества мест. Ни водитель, ни пассажиры не были в шлемах или иных средствах защиты.

На юного водителя составлен протокол об административном правонарушении. Все материалы будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Квадроцикл помещен на спецстоянку.

По факту ДТП проводится административное расследование.

Фото: Госавтоинспекция Уфы
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