Подростки на квадроцикле разбились под Уфой

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Updated Сегодня, 05:50
По предварительным данным, за рулем квадроцикла находился 16-летний подросток. При выезде на улицу Специалистов он не уступил дорогу автомобилю «Киа Церато», который двигался по улице Галечной. В результате столкновения квадроцикл совершил еще один удар со встречной «Киа Рио».
В аварии пострадали пассажиры квадроцикла. 16-летний парень получил ушибы, а 14-летняя девочка госпитализирована с различными переломами.
Выяснилось, что подросток управлял незарегистрированным транспортным средством без водительского удостоверения. Кроме того, он перевозил пассажиров сверх установленного количества мест. Ни водитель, ни пассажиры не были в шлемах или иных средствах защиты.
На юного водителя составлен протокол об административном правонарушении. Все материалы будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Квадроцикл помещен на спецстоянку.
По факту ДТП проводится административное расследование.