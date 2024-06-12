Подростки на квадроцикле разбились под Уфой

По предварительным данным, за рулем квадроцикла находился 16-летний подросток. При выезде на улицу Специалистов он не уступил дорогу автомобилю «Киа Церато», который двигался по улице Галечной. В результате столкновения квадроцикл совершил еще один удар со встречной «Киа Рио».