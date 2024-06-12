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Индийца спасали в Уфе

Индийца спасали в Уфе

12 июня 2024, 05:19
Фото: mkset.ru
Уроженец долины Ганга не смог совладать с буйными водами реки Белой в районе Кооперативной поляны.

Спасателям на пляже «Солнечный» в Уфе пришлось доставать из воды экзотичного утопающего. В реке Белой едва не утонул 20-летний уроженец Индии, сообщает городское управление гражданской защиты. Происшествие случилось во вторник, 11 июня.

Тонущего человека заметили в 100 метрах выше от пляжа по течению реки. Плавать на этом участке запрещено. Когда спасатели достигли тонущего, тот уже уходил под воду. Незадачливого купальщика втащили на катер. Молодой человек рассказал, что у него в воде свело ноги.

 

К слову, на этом участке, где едва не произошёл несчастный случай, установлено три аншлага и два информационных баннера о запрете купания.

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#Юлия Литвиненко#Происшествия#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Пляж#Спасение#Река Белая#Инциденты#Индия
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