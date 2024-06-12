Индийца спасали в Уфе

Тонущего человека заметили в 100 метрах выше от пляжа по течению реки. Плавать на этом участке запрещено. Когда спасатели достигли тонущего, тот уже уходил под воду. Незадачливого купальщика втащили на катер. Молодой человек рассказал, что у него в воде свело ноги.