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В Уфе устроили странный хоровод из автобусов

Автобусы «Башавтотранса» устроили хоровод перед Днём России: уфимцы в недоумении

12 июня 2024, 11:09
Фото: 2ГИС

В Уфе устроили странный хоровод из автобусов

Очередная жалоба на работу госперевозчика «Башавтотранс» появилась на странице главы республики в соцсетях. В этот раз горожанин нажаловался руководителю региона на странные интервалы поездок автобусов по маршруту №69. Движение транспорта уфимец сравнил с хороводом.

Своё обращение мужчина подкрепил скриншотами того, как ехали автобусы. По словам пользователя соцсетей, водители резко с небольшими интервалами выезжают с конечной остановки и толпятся, при этом в обратную сторону не наблюдается ни одной маршрутки.

— Хоровод из автобусов стартует, весело толкаясь, в то время как в обратном направлении ни одного автобуса нет. Люди ждут около часа и приезжает один переполненный «вагон». Как бы отменить эти удивительные хороводы, чтобы жильцы Зелёной рощи тоже могли нормально приехать с работы и попраздновать тоже? — сетует уфимец.

Со слов мужчины, случается подобное систематически. На обращение между тем уже ответили представители компании. В «Башавтотрансе» отчитались, что жалоба принята в обращение, официальный ответ же они обещают оставить до 19 июня.

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Ранее государственный перевозчик поднял цены в автобусах до 41 рубля. Вслед за ним к аналогичным мерам прибегли и остальные компании региона.

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