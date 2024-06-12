Автобусы «Башавтотранса» устроили хоровод перед Днём России: уфимцы в недоумении

Своё обращение мужчина подкрепил скриншотами того, как ехали автобусы. По словам пользователя соцсетей, водители резко с небольшими интервалами выезжают с конечной остановки и толпятся, при этом в обратную сторону не наблюдается ни одной маршрутки.