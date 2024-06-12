Автобусы «Башавтотранса» устроили хоровод перед Днём России: уфимцы в недоумении

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Своё обращение мужчина подкрепил скриншотами того, как ехали автобусы. По словам пользователя соцсетей, водители резко с небольшими интервалами выезжают с конечной остановки и толпятся, при этом в обратную сторону не наблюдается ни одной маршрутки.
— Хоровод из автобусов стартует, весело толкаясь, в то время как в обратном направлении ни одного автобуса нет. Люди ждут около часа и приезжает один переполненный «вагон». Как бы отменить эти удивительные хороводы, чтобы жильцы Зелёной рощи тоже могли нормально приехать с работы и попраздновать тоже? — сетует уфимец.
Со слов мужчины, случается подобное систематически. На обращение между тем уже ответили представители компании. В «Башавтотрансе» отчитались, что жалоба принята в обращение, официальный ответ же они обещают оставить до 19 июня.
Ранее государственный перевозчик поднял цены в автобусах до 41 рубля. Вслед за ним к аналогичным мерам прибегли и остальные компании региона.