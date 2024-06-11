Власти Уфы нашли лекарство от пробок

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Панацеей от пробок на уфимском Восточном выезде чиновники назвали введение системы транспондеров — устройств, которые можно прикрепить на лобовое стекло автомобиля, после чего плата за проезд будет взиматься автоматически при проезде соответствующих пунктов. Таким образом, можно будет не тратить время на оплату дороги и не останавливаться.
Стоит, впрочем, заметить, что купить такое удобное устройство готовы далеко не все — отдать за «проездной» придётся сразу ₽4 000. С такой ценой многие предпочитают скорее потерять немного времени на обычную оплату.
Водители также отмечали, что владельцам транспондера в любом случае придётся ждать, пока за проезд отдадут деньги стандартным способом. Чтобы этого избежать, на Восточном выезде решили открыть отдельную скоростную полосу для оснащённых устройствами машин. Впрочем, пока это лишь в планах. И сроки их реализации власти не обозначают.
По данным регионального правительства, за апрель–май загруженность путепровода увеличилась уже на 18%. В самые пиковые дни по Восточному выезду проезжают около 18 тысяч машин. Если предположить, что к самому пиковому месяцу — августу — темпы роста сохранятся, то к концу лета этот показатель с погрешностью будет составлять уже примерно 26 тысяч автомобилей ежедневно.
Известно, что на Восточном выезде четыре полосы — по две в каждую сторону. Таким образом, трафик по каждой из них составит 6500 машин в самый загруженный день.
Теперь подсчитаем, на сколько растянется пробка по полосе в самом идеальном варианте: когда у всех автолюбителей будет по транспондеру и каждый водитель одновременно двинется из Уфы. За среднюю длину легкового автомобиля возьмем четыре метра, учтем также дистанцию между машинами в полтора метра. Получим мы таким образом более 35 километров.
В Минтрансе утверждают, что на оплату проезда по транспондеру требуются 2-3 секунды. То есть в среднем — 2,5с. Умножим трафик одной полосы на это значение и получим более 4,5 часов — именно столько бы пришлось простоять последней машине в подобной пробке. Но это — лишь прикидки «в вакууме», то есть в идеальных условиях. Как переживет Уфа пик траффика в конце этого лета — мы узнаем в августе.