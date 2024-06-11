Власти Уфы нашли лекарство от пробок

В Минтрансе утверждают, что на оплату проезда по транспондеру требуются 2-3 секунды. То есть в среднем — 2,5с. Умножим трафик одной полосы на это значение и получим более 4,5 часов — именно столько бы пришлось простоять последней машине в подобной пробке. Но это — лишь прикидки «в вакууме», то есть в идеальных условиях. Как переживет Уфа пик траффика в конце этого лета — мы узнаем в августе.