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Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

В Уфе у жителей начались проблемы из-за «украинского» бордюра

В Уфе у жителей начались проблемы из-за «украинского» бордюра

11 июня 2024, 10:18
Фото: Альберт Рахматуллин/Vk
Конфликт с «патриотично настроенными» уфимцами случился у жильцов одного из столичных дворов. Кому-то из бдительных горожан сильно не понравились цвета бордюра, напоминающие флаг Украины. Абсурдная, казалось бы, история, теперь дошла до полиции. Mkset разбирается в ситуации.

Как рассказывают местные жители, красить бордюр в серый и желтый — именно серый, а не синий — они начали ещё два года назад. Люди всего лишь хотели украсить двор и сделать его ярче. До поры до времени никаких проблем у них с этим не возникало.

Общественник Альберт Рахматуллин утверждает, что жалобы уже дошли до местного управления МВД. Если сначала люди могли лишь посмеяться над «ущемившимися» с цветов борта тротуара, то теперь всерьёз может встать вопрос о привлечении некоторых жильцов к ответственности.

— Приходится давать объяснения полиции, что это не голубой цвет, а серый. Оправдываться в письменном виде, что это не в поддержку Украины, а для порядка во дворе, — рассказывает один из жильцов.
Фото: Альберт Рахматуллин/Vk

Впрочем, теперь попавшие в опалу жильцы радуются, что не реализовали другую задумку — покрасить бордюры вокруг детской площадки в цвета радуги, что могло вызвать у отдельных горожан и другие «экстремистские» ассоциации.

— У нас в стране сочетание жёлтого и голубого запрещено каким-то документом? И даже сочетание одного из оттенков серого с жёлтым будоражит воспалённый разум некоторых людей?! Мне одно непонятно: если сочетание голубого и желтого вызывает вопросы у полиции, общественного совета, администрации и это оказывается поддержкой Украины, почему действительно супермаркет «Лента» в истинно голубом и жёлтом цвете и к ним никаких претензий?
Фото: Альберт Рахматуллин/Vk

Над абсурдностью ситуации иронизируют и пользователи соцсетей, вспоминая, где ещё можно увидеть скрытую вражескую пропаганду.

— Только хотел желтую майку купить… Но у меня шорты серые. Теперь даже не знаю… — засомневался Виктор С.
— Давно смотрю на дорожные знаки. На них желтый и синий цвет. Никто еще не писал доносы по этому поводу? — интересуется Лия С.
— Октябрьский рынок: один из павильонов там разве не сине-желтый? Никто не видит? — поделилась наблюдениями Марина З.

Mkset обратился за разъяснениями в управление МВД. Как только ведомство ответит на запрос редакции, мы его опубликуем.

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