mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:57

Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 06:16

Updated Сегодня, 06:16

В Башкирии полицейские задержали госинспекторов подозреваемых в браконьерстве

В Башкирии полицейские задержали рыбинспекторов и покупателя рыбы

11 июня 2024, 04:57
Фото: 1MI

В Башкирии полицейские задержали госинспекторов подозреваемых в браконьерстве

Также были изъяты три автомобиля и три лодочных мотора.

Спецоперацию правоохранители провели на озере в Дюртюлинском районе Башкирии, сообщают правоохранители. В близи деревни Исмаилово были задержаны госинспектор рыбнадзора по РБ Руслан М. и Азат Г., ранее работавший инспектором ДПС.

В Башкирии браконьер выловил больше сотни рыб на озере Кандрыкуль
Узнать подробнее

Кроме того, полицейские также задержали владельца рыболовной базы, его рыбака и покупателя, приехавшего за незаконно пойманной рыбой. Предприниматель рассказал, что приобрел у них 60 кг леща за 8700 рублей. С места задержания подозреваемых в браконьерстве были изъяты 20 рыболовных сетей, резиновая лодка, три лодочных мотора и три автомобиля, в том числе служебный.

Читайте также:
В озере в парке Кашкадан погибла вся рыба
#Общество#Башкирия#Башкортостан#Новости Башкирии
Подпишитесь
В Уфе у жителей начались проблемы из-за «украинского» бордюра
Сегодня, 10:18
В Уфе у жителей начались проблемы из-за «украинского» бордюра
Сегодня, 10:18
«Вопрос даже не стоит»: перерасчёта пострадавшим от порыва трубы в Башкирии не будет
Сегодня, 09:53
Власти Уфы нашли лекарство от пробок
Сегодня, 09:31
Моргенштерн* возвращается в Уфу и ставит условия
Сегодня, 09:22
Секреты и лайфхаки игры Hamster Kombat (16+)
Вчера, 15:30
"