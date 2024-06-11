В Башкирии полицейские задержали рыбинспекторов и покупателя рыбы

Кроме того, полицейские также задержали владельца рыболовной базы, его рыбака и покупателя, приехавшего за незаконно пойманной рыбой. Предприниматель рассказал, что приобрел у них 60 кг леща за 8700 рублей. С места задержания подозреваемых в браконьерстве были изъяты 20 рыболовных сетей, резиновая лодка, три лодочных мотора и три автомобиля, в том числе служебный.