В Башкирии по факту гибели троих рабочих возбудили уголовное дело

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
В результате несчастного случая в уфимском микрорайоне Зеленая роща погибли три человека. Двое из них (возрасте 43 и 22 лет) скончались на месте, один — после госпитализации. За жизнь еще одного пострадавшего сейчас борются медики.
По предварительным данным, группа рабочих инспектировала качество монтажа утеплителя на фасаде здания. Они находились на помосте, который сорвался с высоты примерно 8-9 этажа.
По одной из появившихся ранее версий падение произошло из-за нарушения правил техники безопасности. В ходе расследования лицам, ответственным за соблюдение правил безопасности при ведении строительных работ, будет дана правовая оценка.