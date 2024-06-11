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Posted Сегодня, 16:24

Published Сегодня, 16:24

Modified Сегодня, 16:27

Updated Сегодня, 16:27

В Башкирии по факту гибели троих рабочих возбудили уголовное дело

В Башкирии по факту гибели троих рабочих возбудили уголовное дело

11 июня 2024, 16:24
Фото: Пресс-служба СК по РБ.
По версии следствия, рабочие могли погибнуть из-за нарушения правил техники безопасности, сообщает пресс-служба регионального СК.

В результате несчастного случая в уфимском микрорайоне Зеленая роща погибли три человека. Двое из них (возрасте 43 и 22 лет) скончались на месте, один — после госпитализации. За жизнь еще одного пострадавшего сейчас борются медики.

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По предварительным данным, группа рабочих инспектировала качество монтажа утеплителя на фасаде здания. Они находились на помосте, который сорвался с высоты примерно 8-9 этажа.

По одной из появившихся ранее версий падение произошло из-за нарушения правил техники безопасности. В ходе расследования лицам, ответственным за соблюдение правил безопасности при ведении строительных работ, будет дана правовая оценка.

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