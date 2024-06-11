Urman City признан одним из самых масштабных проектов бизнес-класса в Башкортостане

ЖК Urman City — это современный городской квартал, объединяющий близость к природе и доступность всех необходимых сервисов и услуг. Среди достоинств комплекса: разновысотная застройка с видом на лес и реку, закрытый трехуровневый двор с благоустройством и собственная инфраструктура, увеличенная площадь остекления квартир и европейская концепция планировочных решений квартир метражом от 30 до 189 кв м. Входные группы домов будут решены в стиле эко-лофт. Проектом предусмотрен ландшафтный дизайн территории и всесезонное озеленение. До 50 кв м составит площадь приватных патио и террас, а высота потолков в квартирах будет достигать 3,4 м.