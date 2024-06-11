Urman City признан одним из самых масштабных проектов бизнес-класса в Башкортостане

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На основе оценки более сотни параметров жилой комплекс Urman City оказался в пятерке лидеров по потребительским качествам в Башкортостане, а ГК «Садовое кольцо» вошла в ТОП–3 застройщиков по потребительским качествам ЖК из 46 девелоперов, осуществляющих строительство в республике. Средневзвешенная оценка потребительских качеств всех жилых комплексов застройщика, в которых есть продажи: 44,03 балла. Единый ресурс застройщиков автоматически ранжирует все жилые комплексы страны. Рейтинг обновляется каждый месяц.
— Проект Urman City реализуется на обширной территории, и его архитектура соразмерна природным масштабам — большие светлые холлы, лаундж-зоны на жилых этажах, дворовые и парковые пространства. Необычный для Уфы облик домов станет архитектурным новшеством города и подарит его жителям по-настоящему комфортные условия для счастливой жизни, — прокомментировал заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.
ЖК Urman City — это современный городской квартал, объединяющий близость к природе и доступность всех необходимых сервисов и услуг. Среди достоинств комплекса: разновысотная застройка с видом на лес и реку, закрытый трехуровневый двор с благоустройством и собственная инфраструктура, увеличенная площадь остекления квартир и европейская концепция планировочных решений квартир метражом от 30 до 189 кв м. Входные группы домов будут решены в стиле эко-лофт. Проектом предусмотрен ландшафтный дизайн территории и всесезонное озеленение. До 50 кв м составит площадь приватных патио и террас, а высота потолков в квартирах будет достигать 3,4 м.
Жилой квартал находится на комфортном расстоянии от проспекта Салавата Юлаева — выезд на магистраль займет не более 10 минут. При этом квартал надежно укрыт от тесного соседства с шумной дорогой и транзитного трафика, создающего пробки. Природный ландшафт сформировал уникальное преимущество локации — все необходимое рядом и ничто не будет нарушать покой жителей.