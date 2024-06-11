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Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Следователи и прокуратура устанавливают обстоятельства ЧП на стройке

Следователи и прокуратура устанавливают обстоятельства ЧП на стройке

11 июня 2024, 12:50
Фото: Следственный комитет по РБ
Падение фасадного подъемника на строящемся доме привело к гибели двух работников и травмированию еще двух. Следственный комитет Уфы и прокуратура начали расследование, чтобы выяснить обстоятельства этого происшествия.

Следственный отдел по Кировскому району города Уфы СУ СК России по Республике Башкортостан проводит доследственную проверку по факту гибели и травмирования людей. На месте происшествия работают следователи, криминалисты, сотрудники полиции и экстренных служб.

Прокуратура города Уфы также организовала проверку по факту ЧП. Надзорное ведомство оценит соблюдение требований законодательства об охране труда и технике безопасности, а также строительных правил и нормативов.

По предварительным данным было известно, подъемник упал с высоты около 15 метров. В момент происшествия в нем находились четверо работников, которые выполняли монтажные работы. Двое из них скончались от полученных травм. Еще двое рабочих были доставлены в больницу с различными травмами.

Позже прокуратура сообщила об еще одном погибшем рабочем.

Причины и обстоятельства трагедии пока не установлены. Следственные органы и прокуратура проводят необходимые экспертизы и опросы свидетелей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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