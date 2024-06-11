Следователи и прокуратура устанавливают обстоятельства ЧП на стройке

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Следственный отдел по Кировскому району города Уфы СУ СК России по Республике Башкортостан проводит доследственную проверку по факту гибели и травмирования людей. На месте происшествия работают следователи, криминалисты, сотрудники полиции и экстренных служб.
Прокуратура города Уфы также организовала проверку по факту ЧП. Надзорное ведомство оценит соблюдение требований законодательства об охране труда и технике безопасности, а также строительных правил и нормативов.
По предварительным данным было известно, подъемник упал с высоты около 15 метров. В момент происшествия в нем находились четверо работников, которые выполняли монтажные работы. Двое из них скончались от полученных травм. Еще двое рабочих были доставлены в больницу с различными травмами.
Позже прокуратура сообщила об еще одном погибшем рабочем.
Причины и обстоятельства трагедии пока не установлены. Следственные органы и прокуратура проводят необходимые экспертизы и опросы свидетелей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.