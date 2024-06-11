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РЭО: В Краснотурьинске заработает комплекс по компостированию отходов на 50 тыс. тонн

РЭО: В Краснотурьинске заработает комплекс по компостированию отходов на 50 тыс. тонн

11 июня 2024, 12:52
Фото: 1MI
В городском округе Краснотурьинск, расположенном в Свердловской области, завершено строительство комплекса компостирования органических отходов, которые остаются после сортировки бытового мусора. Предприятие может перерабатывать до 50 тысяч тонн отходов в год.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что на новом заводе будет внедрена специальная технология, обеспечивающая естественное разложение органических материалов. Компост, полученный в результате этого процесса, можно использовать для рекультивации свалок, передает tagilcity.ru.

Заместитель главы РЭО Евгений Карелов добавил, что строительство комплекса обошлось более чем в 620 миллионов рублей. Проект был реализован местной компанией за счет своих средств. Но новом предприятии используют технологическое оборудование в основном российского производства.

В перспективе объект будет принимать отходы не только из города базирования, но и из других населенных пунктов.

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