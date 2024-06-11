РЭО: В Краснотурьинске заработает комплекс по компостированию отходов на 50 тыс. тонн

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что на новом заводе будет внедрена специальная технология, обеспечивающая естественное разложение органических материалов. Компост, полученный в результате этого процесса, можно использовать для рекультивации свалок, передает tagilcity.ru.
Заместитель главы РЭО Евгений Карелов добавил, что строительство комплекса обошлось более чем в 620 миллионов рублей. Проект был реализован местной компанией за счет своих средств. Но новом предприятии используют технологическое оборудование в основном российского производства.
В перспективе объект будет принимать отходы не только из города базирования, но и из других населенных пунктов.