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Posted Сегодня, 17:03

Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

Прямые рейсы из Уфы в Батуми запустят с 4 июля

Прямые рейсы из Уфы в Батуми запустят с 4 июля

11 июня 2024, 17:03
Фото: 1MI
Прямой перелет в грузинский город, известный своими пляжами, будет доступен уфимцам уже в следующем месяце, сообщает пресс-служба уфимского авиаузла.

Чуть больше трех с половиной часов понадобится жителям Уфы для того, чтобы добраться до грузинского города Батуми. Уже с четверга, 4 июля, стартует программа полетов, которая свяжет два города.

Рейсы будут выполняться на российских самолетах Sukhoi Superjet 100 еженедельно — каждый четверг. Время вылета — 10:20 по местному времени.

Ранее Mkset рассказывал о Марии Литвиновой. Уроженка Башкирии, отважная девушка-пилот вышла в полуфинал престижного конкурса красоты среди сотрудниц индустрии авиаперевозок. Девушка рассказала о своей мечте, трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться на пути к её исполнению и своих хобби. Подробности здесь.

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#Общество#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Грузия#Батуми#Прямые рейсы#Авиаперевозки
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