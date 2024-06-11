Прямые рейсы из Уфы в Батуми запустят с 4 июля

Ранее Mkset рассказывал о Марии Литвиновой. Уроженка Башкирии, отважная девушка-пилот вышла в полуфинал престижного конкурса красоты среди сотрудниц индустрии авиаперевозок. Девушка рассказала о своей мечте, трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться на пути к её исполнению и своих хобби. Подробности здесь.