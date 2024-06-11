Прямые рейсы из Уфы в Батуми запустят с 4 июля

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Чуть больше трех с половиной часов понадобится жителям Уфы для того, чтобы добраться до грузинского города Батуми. Уже с четверга, 4 июля, стартует программа полетов, которая свяжет два города.
Рейсы будут выполняться на российских самолетах Sukhoi Superjet 100 еженедельно — каждый четверг. Время вылета — 10:20 по местному времени.
Ранее Mkset рассказывал о Марии Литвиновой. Уроженка Башкирии, отважная девушка-пилот вышла в полуфинал престижного конкурса красоты среди сотрудниц индустрии авиаперевозок. Девушка рассказала о своей мечте, трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться на пути к её исполнению и своих хобби. Подробности здесь.