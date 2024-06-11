Празднование Дня России в Уфе в 2024 году — праздничная программа

12 июня Уфа отметит сразу несколько значимых праздников: День России, 450-летие со дня основания города и 270-летие со дня рождения национального героя Салавата Юлаева. В связи с этим по всему городу развернутся музыкальные выступления, пройдут состязания, ярмарки народных умельцев и множество других развлечений. В этом году, впервые за много лет, праздник не завершится традиционным фейерверком, но это не испортит общую атмосферу радости и веселья.