Празднование Дня России в Уфе в 2024 году — праздничная программа

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
12 июня Уфа отметит сразу несколько значимых праздников: День России, 450-летие со дня основания города и 270-летие со дня рождения национального героя Салавата Юлаева. В связи с этим по всему городу развернутся музыкальные выступления, пройдут состязания, ярмарки народных умельцев и множество других развлечений. В этом году, впервые за много лет, праздник не завершится традиционным фейерверком, но это не испортит общую атмосферу радости и веселья.
В один из самых волнительных моментов праздника состоится торжественное открытие капсулы времени, которая была помещена в землю в 1974 году. Церемония пройдет в 11:30 у монумента «Уфа — город доблестного труда».
В полдень на площади Салавата Юлаева начнется грандиозный концерт. В программе — выступления лучших уфимских коллективов, известных артистов и восходящих звезд.
А в 14:00 состоится открытие обновленной территории у озера Теплое в микрорайоне Инорс.
Каждый район подготовил свою уникальную программу мероприятий.
12 июня начнется праздничный день с турнира по корэш (традиционной борьбе) на Кубок городской администрации Уфы. Это событие состоится в 9:00 на площади им. Салавата Юлаева и привлечет множество любителей спорта.
Затем спортивные мероприятия переместятся в парк культуры и отдыха «Кашкадан», где в 10:00 пройдет спортивный фестиваль «Из прошлого в будущее». Любителей спорта и активного образа жизни приглашают на мастер-классы и соревнования. Участники смогут отточить свои навыки и посоревноваться друг с другом, зарядившись энергией и позитивными эмоциями.
В полдень на стадионе «Водник» будет идти турнир по пляжному волейболу, а в 14:00 на территории возле озера Теплое любители водного спорта смогут поучаствовать в городском фестивале по водному туризму «450 весел». Здесь можно будет увидеть парад лодок: каяки, сапы, байдарки и катамараны покажут, на что они способны.
В лесу у ДОЛ «Чайка» стартует «Сэйэхэт-2024» — турслёт для молодёжи. Участники посоревнуются в конкурсах и испытаниях на свежем воздухе, продемонстрировав свою ловкость, силу и командный дух.
Завершит праздничный день мероприятие для людей с ограниченными возможностями в парке «Кашкадан». В 15:00 гости смогут принять участие в увлекательных активностях, разработанных специально для них.
Центральная часть города превратится в настоящий культурный променад. С 11:00 до 17:00 на заранее закрытых участках улиц разместятся ремесленные и выставочные зоны, интерактивные площадки, музыканты и художники. Более 100 мастеров из Башкортостана и Челябинской области выставят свои работы, а также проведут мастер-классы по рисованию, вышивке, вязанию и другим видам рукоделия.
В 14:00 в саду им. Аксакова начнется фестиваль «Люблю тебя, мой город». Здесь пройдут представления театральных трупп, музыкальные концерты и другие увеселительные мероприятия.
Уфимский городской планетарий приглашает на площадку «Космос рядом», где каждый сможет окунуться в мир астрономии: поучаствовать в игровых программах и викторинах, а также понаблюдать за Солнцем в специальный телескоп.
Метеорологи Башгидромета прогнозируют, что 12 июня в Уфе ожидается малооблачная погода без существенных осадков. Ночная температура воздуха составит +18°, а днем поднимется до +30°. Ветер будет переменчивым, слабым, но местами возможны сильные порывы.
Такой прогноз порадует всех, кто планирует провести этот день на улице. Чтобы легче перенести жару, специалисты рекомендуют употреблять горячие напитки, составить легкое меню, носить удобную одежду и чаще увлажнять помещение.
Вечерняя программа начнется с 18:00 на площади им. Салавата Юлаева. Здесь состоятся выступления уфимских коллективов, народных артистов и молодых дарований. В 21:30 на сцену выйдут главные участники праздничного вечера — популярные российские группы «Корни» и «Фабрика». Концерт завершится в 23:00.