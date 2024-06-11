Почему китайские автомобили завоевали сердца россиян: цены, модели и обслуживание

В период с января по апрель 2024 года в Российской Федерации модель Haval Jolion стала наиболее востребованным автомобилем китайского производства. На втором месте находится Chery Tiggo 7 PRO Max, за ним следуют Chery Tiggo 4 PRO, OMODA C5 и Geely Monjaro. Все эти модели — это кроссоверы, которые нравятся россиянам за их характеристики и доступную цену. Это означает, что эти автомобили сочетают в себе удобство вождения, функциональность и приемлемую стоимость, что делает их привлекательными для покупателей в России.