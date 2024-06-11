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Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

Почему китайские автомобили завоевали сердца россиян: цены, модели и обслуживание

Почему китайские автомобили завоевали сердца россиян: цены, модели и обслуживание

11 июня 2024, 16:03
Фото: Изображение Midjourney
Почему китайские автомобили завоевали сердца россиян: цены, модели и обслуживание
Китайские автомобили становятся все более популярными среди россиян. Какие модели выбирают чаще всего, сколько они стоят и стоит ли их покупать, рассказываем — в нашем материалею

Китайские автомобили стремительно набирают популярность в России, завоевывая все большее признание среди автомобилистов. В чем секрет их успеха, какие модели пользуются наибольшим спросом и что нужно знать о техобслуживании и ремонте, мы расскажем в этом обзоре.

Топ самых продаваемых моделей

В период с января по апрель 2024 года в Российской Федерации модель Haval Jolion стала наиболее востребованным автомобилем китайского производства. На втором месте находится Chery Tiggo 7 PRO Max, за ним следуют Chery Tiggo 4 PRO, OMODA C5 и Geely Monjaro. Все эти модели — это кроссоверы, которые нравятся россиянам за их характеристики и доступную цену. Это означает, что эти автомобили сочетают в себе удобство вождения, функциональность и приемлемую стоимость, что делает их привлекательными для покупателей в России.

Haval Jolion

Самый популярный кроссовер — это автомобиль, который начинается с цены в 1 999 000 рублей. Он оснащен бензиновым двигателем объемом 1,5 литра, который развивает мощность в 143 лошадиные силы.

В зависимости от комплектации, есть два варианта коробки передач: 6-ступенчатая механическая коробка доступна для комплектаций Comfort и Elite, а в версии Premium есть 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия. Это означает, что покупатель может выбрать между механической или автоматической коробкой передач в зависимости от своих предпочтений и потребностей.

Haval JolionHaval Jolion
Haval Jolion
Фото: Haval.ru

Chery Tiggo 7 PRO Max

Второй самый популярный автомобиль — это полноприводная версия с двигателем объемом 1,6 литра, который имеет турбо-наддув и развивает мощность в 150 лошадиных сил.

Трансмиссия в этой версии — 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. Цена начинается от 2 700 000 рублей. Это означает, что покупатель получает автомобиль с хорошей проходимость и управляемость на дорогах различного типа.

Chery Tiggo 7 PRO MaxChery Tiggo 7 PRO Max
Chery Tiggo 7 PRO Max
Фото: Chery.ru

Chery Tiggo 4 PRO

Chery Tiggo 4 PRO с передним приводом, цена которого начинается от 2 120 000 рублей, имеет базовую комплектацию с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 113 лошадиных сил. В более дорогой версии автомобиля, объем двигателя остается таким же, но мощность увеличивается до 147 лошадиных сил. Трансмиссия в этой версии автоматическая, что обеспечивает плавное и комфортное управление автомобилем.

Chery Tiggo 4 PROChery Tiggo 4 PRO
Chery Tiggo 4 PRO
Фото: Chery.ru

OMODA C5

OMODA C5 — полноприводный среднеразмерный внедорожник, оснащенный 1,6-литровым турбированным двигателем, развивающим мощность 150 лошадиных сил и крутящий момент 275 Нм. В паре с двигателем работает 7-ступенчатая преселективная роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями в масляной ванне (7DCT). Стартовая цена без учета скидок и акций составляет 2 679 900 рублей.

OMODA C5OMODA C5
OMODA C5
Фото: Omoda.ru

Geely Monjaro

Флагманская модель премиум-класса Geely Monjaro создана на платформе, разработанной совместно с инженерами Volvo. В официальных поставках полноприводный полноразмерный кроссовер оснащен 4-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 238 лошадиных сил, который работает в паре с классической 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Цена базовой комплектации Luxury составляет 4 244 990 рублей, стоимость комплектации Flagship составляет 4 544 990 рублей, а топовая комплектация Exclusive обойдется в 4 744 990 рублей.

Geely MonjaroGeely Monjaro
Geely Monjaro
Фото: Geely.ru

Особенности техобслуживания и ремонта

С увеличением количества китайских автомобилей на дорогах России, растет и количество обращений в автосервисы. Однако эксперты замечают, что у китайских машин нет каких-то особых проблем, которые были бы характерны только для них. Чаще всего в сервисе ремонтируют подвеску, электронику, двигатель и коробку передач.

Эти машины оборудованы множеством электронных компонентов, что может приводить к тому, что они чаще требуют ремонта электрической системы. Также нередко возникают проблемы с роботизированными коробками передач и тормозной системой. Однако пока сложно сказать, насколько долговечны автомобили, хотя есть предположения, что их ресурс может быть меньше, чем у машин из Европы или Японии.

Стоимость техобслуживания и запчастейСтоимость техобслуживания и запчастей
Стоимость техобслуживания и запчастей
Фото: Изображение Midjourney

Стоимость техобслуживания и запчастей

Одно из преимуществ китайских автомобилей — это низкая стоимость технического обслуживания. Например, первые три запланированных посещения сервиса для автомобилей Haval F7 обойдутся примерно в 33 500 рублей, для Chery Tiggo 7 Pro — в 40 000 рублей, а для Geely Coolray — в 45 000 рублей. В общем, китайские автомобили дешевле в плане стоимости запчастей и расходных материалов по сравнению с европейскими, корейскими и японскими моделями.

Популярность среди звезд

Китайские автомобили становятся популярными не только среди обычных россиян, но и среди знаменитостей. Недавно певец Филипп Киркоров был замечен за рулем электромобиля Hongqi E-HS9. Депутат Госдумы и певец Денис Майданов предпочитает передвигаться на китайском минивэне Voyah Dream 2023. Также Ольга Бузова сняла видео о выборе автомобиля из Китая и выбрала электрокар Lotus Eletre.

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#Ольга Харина#Общество#Бензин#Машины#Китай#Техника
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