Над Башкирией летал огромный беспилотник — что это было

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Как стало известно редакции, речь идёт о беспилотном вертолёте модели «Альфа-Е». Он способен зависать в воздухе и используется для горизонтальных и вертикальных инспекций. Время его сборки одним человеком составляет всего 15 минут.
Поводов для беспокойства, впрочем, нет — на территории республики всего лишь проводили испытания летательного средства. Причём, предупреждали об апробации ещё в мае в ходе форума «Зауралье».
Предполагается, что благодаря применению этого вертолёта Башкирия сможет сэкономить на наблюдениях за территорией в районах мониторинга.