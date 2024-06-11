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Над Башкирией летал огромный беспилотник — что это было

Над Башкирией летал огромный беспилотник — что это было

11 июня 2024, 03:00
Фото: Концерн «Калашников»
В редакцию поступило письмо читателя о беспилотнике, парившем над Башкирией. На протяжении долгого времени летательный аппарат снимал местность региона. Mkset выяснил, кому принадлежит БПЛА и с какой целью велась съемка.

Как стало известно редакции, речь идёт о беспилотном вертолёте модели «Альфа-Е». Он способен зависать в воздухе и используется для горизонтальных и вертикальных инспекций. Время его сборки одним человеком составляет всего 15 минут.

Фото: Концерн «Калашников»
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Поводов для беспокойства, впрочем, нет — на территории республики всего лишь проводили испытания летательного средства. Причём, предупреждали об апробации ещё в мае в ходе форума «Зауралье».

Предполагается, что благодаря применению этого вертолёта Башкирия сможет сэкономить на наблюдениях за территорией в районах мониторинга.

#Общество#Башкортостан#Новости Башкирии#Беспилотник#БПЛА#Небо#НЛО#ПВО#Вертолёт
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