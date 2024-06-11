Мужчина вез труп бывшей жены по Башкирии

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
По версии следствия, инцидент произошел ночью понедельника, 10 июня. В ту ночь между 33-летним обвиняемым и его 25-летней экс-супругой состоялся разговор об их общем ребенке. В частности, они должны были обсудить, как мужчина будет общаться с ребенком и где он будет жить.
В ходе беседы между бывшими супругами произошел конфликт с рукоприкладством. Во время ссоры обвиняемый ударил женщину по голове и другим частям тела. После этого он заметил, что бывшая жена не подает признаков жизни. Об этом он сообщил правоохранителям, а сам направился в медучреждение. В пути следования его остановили стражи порядка.
Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении. Мужчина находится под стражей.
Ранее шокирующее убийство произошло в Кушнаренковском районе республики. Нетрезвый мужчина на почве личной неприязни ударил ножом в грудь свою жену.