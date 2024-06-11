Мужчина вез труп бывшей жены по Башкирии

В ходе беседы между бывшими супругами произошел конфликт с рукоприкладством. Во время ссоры обвиняемый ударил женщину по голове и другим частям тела. После этого он заметил, что бывшая жена не подает признаков жизни. Об этом он сообщил правоохранителям, а сам направился в медучреждение. В пути следования его остановили стражи порядка.