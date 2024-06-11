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Published Сегодня, 14:53

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

Мужчина вез труп бывшей жены по Башкирии

Мужчина вез труп бывшей жены по Башкирии

11 июня 2024, 14:53
Фото: Пресс-служба СК по РБ.
По предварительным данным, мужчина в Чекмагушевском районе республики убил свою экс-супругу в ходе ссоры, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

По версии следствия, инцидент произошел ночью понедельника, 10 июня. В ту ночь между 33-летним обвиняемым и его 25-летней экс-супругой состоялся разговор об их общем ребенке. В частности, они должны были обсудить, как мужчина будет общаться с ребенком и где он будет жить.

В ходе беседы между бывшими супругами произошел конфликт с рукоприкладством. Во время ссоры обвиняемый ударил женщину по голове и другим частям тела. После этого он заметил, что бывшая жена не подает признаков жизни. Об этом он сообщил правоохранителям, а сам направился в медучреждение. В пути следования его остановили стражи порядка.

Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении. Мужчина находится под стражей.

Ранее шокирующее убийство произошло в Кушнаренковском районе республики. Нетрезвый мужчина на почве личной неприязни ударил ножом в грудь свою жену.

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