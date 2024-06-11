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Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Момент падения люльки со строителям попал на видео

Момент падения люльки со строителям попал на видео

11 июня 2024, 12:48
Фото: Telegram
У находящихся в строительном фасадной подъемнике мужчин практически не было шансов отреагировать на неисправность системы — всё произошло моментально.

В соцсетях распространяются страшные кадры падения люльки со строителями в ЖК «Менделеевский» в Уфе. ЧП произошло во вторник, 11 июня, в районе «Зелена роща». На кадрах с разных ракурсов виден момент срыва конструкции с высоты семи этажей. Изначально официальные ведомства сообщали, что ЧП произошло на уровне пятого этажа. В люльке находились четверо мужчин. В одно мгновение подъемник резко кренится влево, а потом вместе с людьми в нём летит вниз и падает у входа в подъезд.

По последним данным, в результате ЧП погибли трое мужчин: двое скончались сразу на месте происшествия, третьего передали медикам живым.

Видео: Telegram

Число погибших на стройке в Уфе увеличилось
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#Юлия Литвиненко#Происшествия#Видео#Уфа#Башкортостан#ЧП#Инциденты
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