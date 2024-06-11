Момент падения люльки со строителям попал на видео

В соцсетях распространяются страшные кадры падения люльки со строителями в ЖК «Менделеевский» в Уфе. ЧП произошло во вторник, 11 июня, в районе «Зелена роща». На кадрах с разных ракурсов виден момент срыва конструкции с высоты семи этажей. Изначально официальные ведомства сообщали, что ЧП произошло на уровне пятого этажа. В люльке находились четверо мужчин. В одно мгновение подъемник резко кренится влево, а потом вместе с людьми в нём летит вниз и падает у входа в подъезд.