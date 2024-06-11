Нападение произошло средь бела дня. Около полудня 23-летняя местная жительница пришла на могилу к своему дедушке. Там на нее напал неизвестный мужчина. Он приставил к ее горлу перочинный нож и молча потащил в лес. Девушке удалось на секунду вырваться и позвонить маме с криком: «Мама, помоги, я на кладбище!». Женщина, получившая сигнал бедствия, тут же связалась с полицией и отправилась на кладбище на выручку дочери.