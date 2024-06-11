Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
37-летний мужчина задержан в Бирске за разбойное нападение на 23-летнюю девушку на кладбище, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан. Злоумышленник, живший рядом с погостом, приставил к горлу жертвы нож и ограбил перепуганную девушку.
Нападение произошло средь бела дня. Около полудня 23-летняя местная жительница пришла на могилу к своему дедушке. Там на нее напал неизвестный мужчина. Он приставил к ее горлу перочинный нож и молча потащил в лес. Девушке удалось на секунду вырваться и позвонить маме с криком: «Мама, помоги, я на кладбище!». Женщина, получившая сигнал бедствия, тут же связалась с полицией и отправилась на кладбище на выручку дочери.
Тем временем злоумышленник попалил жертву на землю. Он отобрал у нее телефон, под чехлом которого хранились ₽2 000. Отняв имущество, грабитель удалился. Девушка немного пришла в себя и поспешила покинуть погост. На выходе с погоста ее встретили мама и сотрудники полиции.
Оперативники быстро вычислили грабителя. Он жил в заброшенном домике в 250 метрах от места нападения. Мужчина ранее часто оказывался в поле зрения правоохранительных органов. Всё награбленное он успел пропить. Свою вину 37-летний мужчина отрицать не стал.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ «Грабеж».