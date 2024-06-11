ХК «Салават Юлаев» откроет сезон КХЛ 2024/25 дерби с «Ак Барсом»: полное расписание

Кроме игр с «Ак Барсом», уфимцы также сыграют против других команд в сентябре. Например, они сыграют против «Трактора» 8 сентября, «Автомобилиста» 11 сентября и «Авангарда» 17 сентября. В октябре они отправятся в Москву, чтобы сыграть против ЦСКА (8 октября), «Спартака» (10 октября) и «Динамо» Москва (12 октября). Это будет интересное и напряженное соперничество на льду.