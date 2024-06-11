ХК «Салават Юлаев» откроет сезон КХЛ 2024/25 дерби с «Ак Барсом»: полное расписание

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Континентальная хоккейная лига опубликовала долгожданное расписание матчей на сезон 2024-2025. Особое внимание привлекает уфимский клуб «Салават Юлаев», который откроет сезон зрелищным дерби против казанского «Ак Барса». Мы расскажем о ключевых матчах и важных датах для болельщиков уфимского клуба.
Сезон 2024-2025 для ХК «Салавата Юлаева» обещает быть насыщенным и интересным. Уже 5 сентября уфимцы начнут свою кампанию в КХЛ с важнейшего матча против «Ак Барса». Это первое «зеленое дерби» сезона, которое всегда привлекает большое внимание болельщиков и экспертов.
Команда ХК «Салават Юлаев» сыграет в общей сложности шесть матчей против «Ак Барса» в течение сезона. Эти игры запланированы на 8 декабря, 18 декабря, 8 января, 27 января и 14 февраля. Эти матчи будут очень важными, потому что каждая забитая шайба и каждое очко будут иметь большое значение.
Кроме игр с «Ак Барсом», уфимцы также сыграют против других команд в сентябре. Например, они сыграют против «Трактора» 8 сентября, «Автомобилиста» 11 сентября и «Авангарда» 17 сентября. В октябре они отправятся в Москву, чтобы сыграть против ЦСКА (8 октября), «Спартака» (10 октября) и «Динамо» Москва (12 октября). Это будет интересное и напряженное соперничество на льду.
В ноябре ХК «Салават Юлаев» примет дома таких серьезных соперников, как СКА (2 ноября) и «Металлург» (18 ноября). Завершение календарного года также будет насыщенным: уфимцы встретятся с «Амуром» (23 и 25 декабря), «Северсталью» (28 декабря) и «Барысом» (30 декабря).
Январь начнется с матча против «Сибири» (4 января), а затем последуют выездные игры против «Нефтехимика» (10 января) и «Авангарда» (12 января). В феврале уфимский хоккейный клуб проведет важные домашние матчи, включая встречу с «Локомотивом» (16 февраля) и ЦСКА (23 февраля).
Конец регулярного сезона, запланированный на март, также будет насыщенным. Уфимский клуб завершит свои выступления матчами против «Адмирала» (28 февраля и 2 марта), «Амура» (4 и 6 марта), «Динамо» Москва (13 марта) и «Сибири» (20 марта).
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» объявил о начале продаж абонементов на сезон 2024/2025. Цены варьируются в зависимости от уровня трибун и расположения мест.
а четвертом уровне стоимость начинается от 9150 рублей за место за воротами и доходит до 48670 рублей за центральные места. На втором уровне цены значительно выше: от 14680 рублей за место за воротами до 60750 рублей за центральные места.
Поклонники могут продлить свои абонементы до 18 августа 2024 года на сайте tickets.hcsalavat.ru. Для получения помощи можно обратиться в службу поддержки по телефону 8-800-250-22-22 или написать на электронный адрес [email protected]. Юридические лица могут подать запрос на приобретение сезонных билетов по адресу [email protected].