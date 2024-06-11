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Published Сегодня, 05:39

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Бастрыкин затребовал доклад после изнасилования уфимской школьницы мигрантом

Бастрыкин затребовал доклад после изнасилования уфимской школьницы мигрантом

11 июня 2024, 05:39
Фото: FreePik
Начальник Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль расследование надругательства над школьницей в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Mkset сообщал о том, что в столице Башкирии гражданин Узбекистана изнасиловал несовершеннолетнюю девочку с инвалидностью. О происшествии семья пострадавшей узнала лишь тогда, когда дочь рассказала родителям о своей беременности.

Как стало известно, со школьницей мужчина познакомился через один из мессенджеров, после чего позвал к себе в гости. Преступника уже задержали и заключили под стражу.

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Бастрыкину должны доложить о том, как идёт расследование, а также обо всех установленных в ходе него подробностях.

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