Бастрыкин затребовал доклад после изнасилования уфимской школьницы мигрантом

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 05:41
Ранее Mkset сообщал о том, что в столице Башкирии гражданин Узбекистана изнасиловал несовершеннолетнюю девочку с инвалидностью. О происшествии семья пострадавшей узнала лишь тогда, когда дочь рассказала родителям о своей беременности.
Как стало известно, со школьницей мужчина познакомился через один из мессенджеров, после чего позвал к себе в гости. Преступника уже задержали и заключили под стражу.
Бастрыкину должны доложить о том, как идёт расследование, а также обо всех установленных в ходе него подробностях.