Застрявший кот переполошил весь дом в Уфе

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
В Уфе спасатели пришли на помощь застрявшему под батареей котику. Животное жалобно мяукало, привлекая внимание прохожих. Один из них, молодой парень, не остался равнодушным и обратился за помощью к сотрудникам Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы.
Прибывшие на место спасатели при помощи нехитрых манипуляций быстро освободили перепуганного пушистика и передали его жителям, которые с радостью окружили котейку заботой.
Напомним, что недавно в Уфе спасатели освободили кота, застрявшего в вентиляционной шахте многоквартирного дома на улице Ферина, 1/1. Животное жалобно мяукало из-под потолка, привлекая внимание жильцов. Спасатели оперативно извлекли кота из шахты. Позже хозяева квартиры, в которой застрял котик, оставили его у себя. История кота, тогда прославилась на весь интернет.