Застрявший кот переполошил весь дом в Уфе

Напомним, что недавно в Уфе спасатели освободили кота, застрявшего в вентиляционной шахте многоквартирного дома на улице Ферина, 1/1. Животное жалобно мяукало из-под потолка, привлекая внимание жильцов. Спасатели оперативно извлекли кота из шахты. Позже хозяева квартиры, в которой застрял котик, оставили его у себя. История кота, тогда прославилась на весь интернет.