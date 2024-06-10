mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:22

Published Сегодня, 05:22

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Застрявший кот переполошил весь дом в Уфе

Застрявший кот переполошил весь дом в Уфе

10 июня 2024, 05:22
Фото: УГЗ Уфы
В городе Уфа молодой парень, выходивший из подъезда, неожиданно столкнулся с жалобным мяуканьем, которое привело его к застрявшему животному.

В Уфе спасатели пришли на помощь застрявшему под батареей котику. Животное жалобно мяукало, привлекая внимание прохожих. Один из них, молодой парень, не остался равнодушным и обратился за помощью к сотрудникам Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы.

Прибывшие на место спасатели при помощи нехитрых манипуляций быстро освободили перепуганного пушистика и передали его жителям, которые с радостью окружили котейку заботой.

Напомним, что недавно в Уфе спасатели освободили кота, застрявшего в вентиляционной шахте многоквартирного дома на улице Ферина, 1/1. Животное жалобно мяукало из-под потолка, привлекая внимание жильцов. Спасатели оперативно извлекли кота из шахты. Позже хозяева квартиры, в которой застрял котик, оставили его у себя. История кота, тогда прославилась на весь интернет.

Как бродяга стал мэром: история кота-мема из Уфы
Узнать подробнее
Читайте также:
Дикая гостья растрогала УфуКоммунальщиков Уфы оставили без денегВодитель автобуса «похитил» детей в Уфе
#Анжелика Барабаш#Общество#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Животные#Инциденты
Подпишитесь
Чиновники Башкирии пустили не туда ₽2 млрд
Сегодня, 09:04
Воскресший на СВО чиновник из Башкирии рвётся в бой
Сегодня, 10:53
Аллергия на тополиный пух: как выжить в сезон
Сегодня, 11:09
На родах из уфимки извлекли не только ребёнка
Сегодня, 10:40
В Башкирии ждут пекло
Сегодня, 10:36
Гастарбайтер изнасиловал ребёнка-инвалида в Уфе
Сегодня, 10:29
"