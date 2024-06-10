mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

В Уфе создают «дорожную карту» для платных парковок

В Уфе создают «дорожную карту» для платных парковок

10 июня 2024, 12:38
Столица региона вплотную подходит к введению платы за места для автомобилей в центре города, сообщает управление дорог транспорта и связи.

Сегодня городская инфраструктура Уфы мало приспособлена к введению платных парковок. Это признали эксперты отрасли в ходе совещания в управлении транспорта и связи Уфы. Для решения этой проблемы на пути к запуску работы платных парковок участники обсуждения решили создать «дорожную карту» реализации проекта. Она должна учесть опыт других регионов России в организации платных парковок. Причем, не только позитивный, но и негативный. Так планируют избежать стратегических просчетов.

За стоянку в центре города придётся платить — так хочет мэр Уфы Ратмир Мавлиев
Узнать подробнее

Напомним, плату за парковки в Уфе планировали запустит еще в 2022 году. Позже городские власти назвали новый срок — конец 2024 года. Планируется, что первым платным участком Уфы станет центр города. Озвученная стоимость часовой стоянки — ₽40.

Читайте также:
Автобус «Уфа-Соль-Илецк» не пользуется спросомЭлектросамокаты в Уфе блокируют из-за детейВоскресший на СВО чиновник из Башкирии рвётся в бой
#Юлия Литвиненко#Общество#Город#Уфа#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Инфраструктура#Платные парковки#Транспорт и связь
Подпишитесь
Чиновники Башкирии пустили не туда ₽2 млрд
Сегодня, 09:04
Воскресший на СВО чиновник из Башкирии рвётся в бой
Сегодня, 10:53
Аллергия на тополиный пух: как выжить в сезон
Сегодня, 11:09
На родах из уфимки извлекли не только ребёнка
Сегодня, 10:40
В Башкирии ждут пекло
Сегодня, 10:36
Гастарбайтер изнасиловал ребёнка-инвалида в Уфе
Сегодня, 10:29
"