В Уфе создают «дорожную карту» для платных парковок

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Сегодня городская инфраструктура Уфы мало приспособлена к введению платных парковок. Это признали эксперты отрасли в ходе совещания в управлении транспорта и связи Уфы. Для решения этой проблемы на пути к запуску работы платных парковок участники обсуждения решили создать «дорожную карту» реализации проекта. Она должна учесть опыт других регионов России в организации платных парковок. Причем, не только позитивный, но и негативный. Так планируют избежать стратегических просчетов.
Напомним, плату за парковки в Уфе планировали запустит еще в 2022 году. Позже городские власти назвали новый срок — конец 2024 года. Планируется, что первым платным участком Уфы станет центр города. Озвученная стоимость часовой стоянки — ₽40.