В Уфе создают «дорожную карту» для платных парковок

Сегодня городская инфраструктура Уфы мало приспособлена к введению платных парковок. Это признали эксперты отрасли в ходе совещания в управлении транспорта и связи Уфы. Для решения этой проблемы на пути к запуску работы платных парковок участники обсуждения решили создать «дорожную карту» реализации проекта. Она должна учесть опыт других регионов России в организации платных парковок. Причем, не только позитивный, но и негативный. Так планируют избежать стратегических просчетов.