Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков сообщил, что в работе форума приняли участие представители 139 стран и территорий, всего 21 800 человек. Кобяков подчеркнул, что такое многочисленное участие иностранных делегаций и представителей бизнеса еще раз подтверждает, что Россия не изолирована от международного сообщества. Он отметил, что в ПМЭФ приняли участие представители государств, стремящихся к развитию своей экономики в условиях справедливого и многополярного мира, пишет newsnn.ru.
Лозунг ПМЭФ в этом году был заявлен как «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Это подтверждает выбор политической и экономической ориентации различных мировых держав.
Ключевые темы программы ПМЭФ были связаны с политическим, культурным и экономическим суверенитетом Российской Федерации. Основная часть мероприятий касалась экономических приоритетов, включая возможности сотрудничества в сфере торговли, промышленности, науки и технологий. Часть встреч была посвящена банковским услугам и финансовой культуре как ключевому фактору экономического развития. Также обсуждались вопросы цифровой электронной торговли и обеспечения мировой продовольственной безопасности в свете санкций, наложенных западными странами на Россию.
На ПМЭФ присутствовали более 120 высокопоставленных должностных лиц из других стран, включая руководителей международных компаний, министров, глав иностранных регионов. Самые крупные группы делегатов приехали из КНР (192 человека), ОАЭ (105), Зимбабве (86), Казахстана (84), Индии (80) и Омана (75).
На полях форума было заключено 1073 соглашения на общую сумму 6,492 триллиона рублей. Это данные о договорах, сумма которых не является коммерческой тайной. С зарубежными предприятиями на площадке ПМЭФ было подписано пятьдесят пять договоров.
Ключевое событие форума — пленарное заседание, участниками которого стали президент России Владимир Путин, президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора и президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва.