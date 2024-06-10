Участниками ПМЭФ-2024 стали более 21 000 человек

Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков сообщил, что в работе форума приняли участие представители 139 стран и территорий, всего 21 800 человек. Кобяков подчеркнул, что такое многочисленное участие иностранных делегаций и представителей бизнеса еще раз подтверждает, что Россия не изолирована от международного сообщества. Он отметил, что в ПМЭФ приняли участие представители государств, стремящихся к развитию своей экономики в условиях справедливого и многополярного мира, пишет newsnn.ru.