Трамвай сошел с рельсов в Уфе

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Дорожный инцидент с участием электротранспорта произошел в Калининском районе Уфы. По информации тг-канала BashDTP, вблизи остановки транспорта Кремлевская с рельсов сошел трамвай.
На кадрах видно, как трамвай, привычного взору уфимцев красно-желтого цвета передними колесами съехал с рельсов. Двери открыты настежь, пассажиров внутри невидно.
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу администрации Уфы. Мы опубликуем его сразу после получения.
Напомним, аналогичные инциденты уже случались с электротранспортом в Уфе. Так, летом прошлого года по техническим причинам трамвай съехал с путей неподалеку от АвтоВАЗАа в Черниковке.