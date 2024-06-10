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Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Трамвай сошел с рельсов в Уфе

Трамвай сошел с рельсов в Уфе

10 июня 2024, 14:32
Фото: BashDTP/ Telegram
Новый инцидент с электротранспортом произошел в уфимской Черниковке, сообщают пользователи соцсетей.

Дорожный инцидент с участием электротранспорта произошел в Калининском районе Уфы. По информации тг-канала BashDTP, вблизи остановки транспорта Кремлевская с рельсов сошел трамвай.

На кадрах видно, как трамвай, привычного взору уфимцев красно-желтого цвета передними колесами съехал с рельсов. Двери открыты настежь, пассажиров внутри невидно.

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу администрации Уфы. Мы опубликуем его сразу после получения.

Напомним, аналогичные инциденты уже случались с электротранспортом в Уфе. Так, летом прошлого года по техническим причинам трамвай съехал с путей неподалеку от АвтоВАЗАа в Черниковке.

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#Общество#Происшествия#Уфа#Башкортостан#ДТП#Новости Башкирии#Новости Уфы#Трамвай#Калининский район#Микрорайон Черниковка
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