Топ-5 мест для платной рыбалки в Башкирии

Natura Park — это глэмпинг в дикой природе недалеко от Уфы, который предлагает совместить рыбалку с отдыхом. Расположенный в Иглинском районе, парк предлагает круглогодичный отдых с высоким уровнем комфорта. Из-за того, что это в первую очередь глэмпинг, рыбалка здесь это второстепенное развлечения, поэтому в парке помимо этого есть возможность заняться активным отдыхом, таким как катание на сапборде или другими водными развлечениями.