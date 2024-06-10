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Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:34

Updated Сегодня, 15:34

Топ-5 секретных мест для рыбалки в Башкирии, которые заставят вас забыть обо всем!

Топ-5 мест для платной рыбалки в Башкирии

10 июня 2024, 15:32
Фото: Изображение Midjourney
Топ-5 секретных мест для рыбалки в Башкирии, которые заставят вас забыть обо всем!
Платная рыбалка предлагает множество преимуществ: от гарантированного улова до комфортных условий для отдыха. Независимо от того, являетесь ли вы опытным рыболовом или только начинаете свой путь, в Башкирии вы найдете множество мест, где можно насладиться этим увлекательным занятием.

Рыбалка — это не просто способ провести время, но и возможность отдохнуть на природе, насладиться тишиной и, конечно же, поймать свой трофей.

В последние годы платная рыбалка становится все более популярной среди любителей этого вида отдыха. Это неудивительно: платные водоемы предлагают комфортные условия, гарантированный улов и возможность насладиться природой без лишних хлопот.

Рассмотрим несколько популярных местах для платной рыбалки в Башкирии.

Рыбалка на озере Ильмурзино

Озеро Ильмурзино в Башкортостане — это идеальное место для всех, кто любит рыбалку и ценит комфортный отдых на природе. Одной из основных привлекательных черт озера является его богатство рыбой. Здесь обитают такие виды, как щука, окунь, лещ, карась.

На территории озера действуют строгие правила, направленные на сохранение природы и обеспечение порядка

  • Стоимость: 300 рублей с человека за вход.
  • Адрес: Республика Башкортостан, Кушнаренковский район, Старокамышлинский сельсовет, деревня Ильмурзино.
  • График работы: 09:00 — 24:00 прием заявок, в остальном круглосуточно
Водоем здесь зарыбляется регулярно, что позволяет рыбакам ловить леща, карпа, щуку, линя, толстолобика, окуня, белого амура и карасяВодоем здесь зарыбляется регулярно, что позволяет рыбакам ловить леща, карпа, щуку, линя, толстолобика, окуня, белого амура и карася
Водоем здесь зарыбляется регулярно, что позволяет рыбакам ловить леща, карпа, щуку, линя, толстолобика, окуня, белого амура и карася
Фото: 1MI

«Клевое Место» в Шмидтово

Платная рыбалка в «Клевом Месте» в Шмидтово — современный рыболовный комплекс, который сочетает в себе все блага цивилизации с естественной красотой природы. Водоем здесь зарыбляется регулярно, что позволяет рыбакам ловить леща, карпа, щуку, линя, толстолобика, окуня, белого амура и карася.

Для тех, кто не имеет собственного рыболовного снаряжения, в «Клевом Месте» предоставляется возможность арендовать все необходимое. А если вы планируете провести несколько дней на рыбалке, то тут же есть возможность остаться на ночь в уютных домиках.

  • Стоимость путевки: 600 рублей.
  • Цена рыбы (за кг): Карп, Белый амур, Толстолобик, Щука — 350 руб; Карась, Окунь — 200 руб.
  • Адрес: Республика Башкортостан, Уфимский район, Русско-Юрмашский сельсовет, деревня Шмидтово.
  • График работы: пн-пт 11:00–20:00; сб, вс 11:00–21:00.
если вы планируете провести несколько дней на рыбалке, то тут же есть возможность остаться на ночь в уютных домиках.если вы планируете провести несколько дней на рыбалке, то тут же есть возможность остаться на ночь в уютных домиках.
если вы планируете провести несколько дней на рыбалке, то тут же есть возможность остаться на ночь в уютных домиках.
Фото: Изображение Midjourney

Рыбалка на пруду «Королевка»

Пруд «Королевка» в Кармаскалинском районе — это место, где можно насладиться живописными видами и отличной рыбалкой. Здесь водятся карп, окунь, сорожка и карась. Берега пруда оборудованы мостками, что облегчает доступ к воде и удобство при ловле рыбы. Для вашего комфорта предлагаются беседки, мангалы и даже русская баня. Здесь вы можете организовать пикник, приготовить шашлыки и насладиться отдыхом на свежем воздухе.

  • Стоимость рыбалки: 250 рублей за сутки с человека; дети до 15 лет — бесплатно. Рыба оплачивается отдельно: карась бесплатно, карп — 200 руб/кг.
  • Адрес: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, рядом с с. Ефремкино.
Расположенный в Иглинском районе, парк предлагает круглогодичный отдых с высоким уровнем комфорта.Расположенный в Иглинском районе, парк предлагает круглогодичный отдых с высоким уровнем комфорта.
Расположенный в Иглинском районе, парк предлагает круглогодичный отдых с высоким уровнем комфорта.
Фото: 1MI

Natura Park

Natura Park — это глэмпинг в дикой природе недалеко от Уфы, который предлагает совместить рыбалку с отдыхом. Расположенный в Иглинском районе, парк предлагает круглогодичный отдых с высоким уровнем комфорта. Из-за того, что это в первую очередь глэмпинг, рыбалка здесь это второстепенное развлечения, поэтому в парке помимо этого есть возможность заняться активным отдыхом, таким как катание на сапборде или другими водными развлечениями.

  • Стоимость проживания (включает рыбалку): Сафари-лодж — 10 000 рублей, Дом с террасой — 10 000 рублей.
  • Адрес: Республика Башкортостан, Иглинский район, деревня Блохино.
  • График работы: круглосуточно. Заезд 15.00, выезд — до 12.00.
аза оборудована комфортными домиками, беседками и даже мангалами, а также предлагает аренду рыболовных снастей.аза оборудована комфортными домиками, беседками и даже мангалами, а также предлагает аренду рыболовных снастей.
аза оборудована комфортными домиками, беседками и даже мангалами, а также предлагает аренду рыболовных снастей.
Фото: Изображение Midjourney

База отдыха «Штиль»

База отдыха «Штиль» в деревне Нурлино — это идеальное место для любителей рыбалки и семейного отдыха. Одной из основных привлекательных черт базы отдыха «Штиль» является возможность рыбалки на хорошо оборудованных прудах. Здесь вы сможете поймать различные виды рыбы, включая толстолобика, карася, карпа, белого амура, щуку, леща и судака. Дополнительно для вас доступны профессиональные рыболовные снасти.

Сама база оборудована комфортными домиками, беседками и даже мангалами.Для детей предусмотрены специальные зоны отдыха, что делает это место идеальным для семейного отдыха.

  • Стоимость рыбы (за кг): Толстолобик — 200 руб, Толстолобик северокавказский — 250 руб, Карась — 100 руб, Карп — 350 руб, Карп китайский — 450 руб, Белый амур — 350 руб, Белый амур китайский — 450 руб, Щука — 800 руб, Щука (до 0,5 кг) — 100 руб, Лещ (до 0,5 кг) — 200 руб, Судак — 400 руб.
  • Адрес: Республика Башкортостан, Уфимский район, деревня Нурлино.
  • График работы: ежедневно с 08:00 до 21:00
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#Ольга Харина#Общество#Рыболовство#Рыбы#Рыбалка#Вода
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