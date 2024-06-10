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Секреты и лайфхаки игры Hamster Kombat

Секреты и лайфхаки игры Hamster Kombat (16+)

10 июня 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Секреты и лайфхаки игры Hamster Kombat
Можно ли играя в Hamster Kombat заработать виртуальные монеты и прокачать своего хомяка с помощью лайфхаков пользователей — в материале mkset.

Игра Hamster Kombat (16+) набирает популярность благодаря обещаниям потенциального заработка и увлекательному геймплею. Пользователи активно делятся своими секретами и лайфхаками, которые помогают им прокачивать своих виртуальных хомяков и зарабатывать виртуальные монеты. Вот несколько ключевых советов, которые помогут вам достичь успеха в игре.

Лайфхак 1: Многопальцевый метод

Один из самых популярных лайфхаков среди пользователей — использование нескольких пальцев для кликов. В игре каждый клик приносит монеты, и чем больше кликов вы делаете, тем больше зарабатываете. Некоторые игроки используют до восьми пальцев одновременно, чтобы ускорить процесс набора монет. Это особенно эффективно на начальных этапах игры.

В игре каждый клик приносит монеты, и чем больше кликов вы делаете, тем больше зарабатываете.В игре каждый клик приносит монеты, и чем больше кликов вы делаете, тем больше зарабатываете.
В игре каждый клик приносит монеты, и чем больше кликов вы делаете, тем больше зарабатываете.
Фото: 1MI

Лайфхак 2: Приглашение друзей

Hamster Kombat поощряет игроков за привлечение новых участников. За каждого приглашенного друга вы получаете бонусные монеты, которые можно инвестировать в своего хомяка. Бонусы варьируются от пяти до ста тысяч монет за каждого приглашенного, что может существенно ускорить ваш прогресс.

Лайфхак 3: Инвестиции в биржу

Игра предлагает возможность инвестировать заработанные монеты в виртуальную биржу. Это позволяет увеличить пассивный доход и получать монеты даже тогда, когда вы не активны в игре. Пользователи рекомендуют выбирать биржи с наивысшей доходностью и регулярно обновлять свои инвестиции, чтобы максимизировать прибыль. Таким образом, ваш доход будет расти даже в те моменты, когда вы не кликаете по экрану.

Игра предлагает возможность инвестировать заработанные монеты в виртуальную биржу.Игра предлагает возможность инвестировать заработанные монеты в виртуальную биржу.
Игра предлагает возможность инвестировать заработанные монеты в виртуальную биржу.
Фото: 1MI

Лайфхак 4: Собирать комбо

Каждый день в игре можно заработать до пяти миллионов монет, собирая определенные комбинации карточек. Лайфхак заключается в том, чтобы следить за обновлениями в сети, где пользователи выкладывают заветные комбинации. Это позволяет экономить время и средства, не покупая все карточки подряд. Зная точные комбинации, вы сможете быстро и эффективно собрать необходимые карточки и получить свой бонус.

Лайфхак 5: Ежедневный шифр

С 5 июня в игре появился ежедневный шифр, который позволяет заработать один миллион монет. Пользователи обнаружили, что шифр основан на азбуке Морзе, и чтобы его ввести, нужно сначала трижды кликнуть по «прибыли за тап», а затем набрать шифр. Новый шифр появляется каждые 32 часа, и его можно найти в сети, чтобы не разгадывать азбуку Морзе самостоятельно. Главное — делать промежутки между буквами, чтобы шифр сработал.

Важное замечание

Несмотря на увлекательный геймплей и обещания заработка, многие пользователи выражают сомнения относительно легитимности Hamster Kombat. На данный момент невозможно вывести заработанные монеты, так как разработчики еще не выпустили собственный токен. Это вызывает подозрения в возможной финансовой пирамиде. Игра не требует от пользователей вложений, но тратит их время, что делает её неоднозначной.

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#Ольга Харина#Общество#Игры#Азартные игры
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