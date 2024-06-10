Секреты и лайфхаки игры Hamster Kombat (16+)

С 5 июня в игре появился ежедневный шифр, который позволяет заработать один миллион монет. Пользователи обнаружили, что шифр основан на азбуке Морзе, и чтобы его ввести, нужно сначала трижды кликнуть по «прибыли за тап», а затем набрать шифр. Новый шифр появляется каждые 32 часа, и его можно найти в сети, чтобы не разгадывать азбуку Морзе самостоятельно. Главное — делать промежутки между буквами, чтобы шифр сработал.