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Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Дикая гостья растрогала Уфу

Дикая гостья растрогала Уфу

10 июня 2024, 04:33
Фото: Ufa_rb
Раннее утро в жилом комплексе «Сосны» оказалось непредсказуемым, когда один из его обитателей неожиданно для всех стала звездой интернета. На видеозаписи, сделанной жильцами, запечатлен момент, когда милая лисичка бежит по территории комплекса.

На видео, которое запечатлело этого очаровательного гостя, видно, как лисичка легким бегом передвигается по тротуарам, огибая деревья и кусты в ЖК «Сосны» в Уфе. Ее движения проворны и грациозны, а взгляд полон решимости.

Жители комплекса с юмором комментируют видео, предполагая, что лиса либо торопится на работу, либо боится опоздать на автобус.

Хоть лисы и являются дикими животными, в последнее время они все чаще встречаются на территориях жилых комплексов и дачных поселков. Причиной этому служит дефицит природных кормов, заставляющий этих хищников искать пропитание рядом с людьми, считают эксперты.

Несмотря на свою дикую природу, лисы редко проявляют агрессию по отношению к человеку.

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#Анжелика Барабаш#Общество#Город#Видео#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Животные#Дикие животные
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