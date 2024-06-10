Дикая гостья растрогала Уфу

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
На видео, которое запечатлело этого очаровательного гостя, видно, как лисичка легким бегом передвигается по тротуарам, огибая деревья и кусты в ЖК «Сосны» в Уфе. Ее движения проворны и грациозны, а взгляд полон решимости.
Жители комплекса с юмором комментируют видео, предполагая, что лиса либо торопится на работу, либо боится опоздать на автобус.
Хоть лисы и являются дикими животными, в последнее время они все чаще встречаются на территориях жилых комплексов и дачных поселков. Причиной этому служит дефицит природных кормов, заставляющий этих хищников искать пропитание рядом с людьми, считают эксперты.
Несмотря на свою дикую природу, лисы редко проявляют агрессию по отношению к человеку.