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Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

Дешево купить машину предлагают на торгах в Уфе

Дешево купить машину предлагают на торгах в Уфе

10 июня 2024, 06:13
Фото: 1MI
В Башкирии скоро состоятся торги, где будут продаваться арестованные машины, изъятые у владельцев за долги.

Торговая площадка «Сбербанк-АСТ» объявила о распродаже арестованных автомобилей, принадлежавшим владельцам из Башкирии. На торги выставлены различные марки и модели машин с начальными ценами от 200 000 рублей. Среди них:

• Hyundai Accent 2004 года

• Lada Kalina 2011 года

• Honda Jazz 2007 года

• Lada Granta 2019 года

• Nissan Almera 2017 года

• Datsun on-DO 2016 года

• Lifan 2013 года

• Infiniti FX35 2023 года

Все транспортные средства находятся в различном техническом состоянии. Участникам торгов необходимо внимательно изучить описание и фотографии каждого автомобиля перед подачей заявки.

Желающие поучаствовать в аукционе могут подать заявку через электронную площадку «Сбербанк-АСТ» до 1 июля 2024 года. Торги состоятся 8 июля.

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#Анжелика Барабаш#Общество#Башкортостан#Торги#Автомобиль#Новости Башкирии#Новости Уфы
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