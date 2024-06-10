Дешево купить машину предлагают на торгах в Уфе

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Торговая площадка «Сбербанк-АСТ» объявила о распродаже арестованных автомобилей, принадлежавшим владельцам из Башкирии. На торги выставлены различные марки и модели машин с начальными ценами от 200 000 рублей. Среди них:
• Hyundai Accent 2004 года
• Lada Kalina 2011 года
• Honda Jazz 2007 года
• Lada Granta 2019 года
• Nissan Almera 2017 года
• Datsun on-DO 2016 года
• Lifan 2013 года
• Infiniti FX35 2023 года
Все транспортные средства находятся в различном техническом состоянии. Участникам торгов необходимо внимательно изучить описание и фотографии каждого автомобиля перед подачей заявки.
Желающие поучаствовать в аукционе могут подать заявку через электронную площадку «Сбербанк-АСТ» до 1 июля 2024 года. Торги состоятся 8 июля.