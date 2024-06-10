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Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Автомобиль без водителя в Башкирии стал участником ряда ДТП

Автомобиль-призрак спровоцировал ДТП в Башкирии

10 июня 2024, 13:09
Фото: 1MI

Автомобиль без водителя в Башкирии стал участником ряда ДТП

При движении задним ходом автомобиль задел сразу несколько других авто, встретившихся ему на пути, сообщает тг-канал «Видеодозор» со ссылкой на видео с камер «Уфанет».

Во дворе жилого дома в городе Октябрьский началось «восстание машин», как окрестили его пользователи сети. Автомобиль без водителя в салоне по неустановленной причине начал съезжать вниз по склону во дворе.

Видео: «Видеодозор»/ Telegram

По данным «Видеодозора», по ходу движения черный кроссовер задел пять припаркованных во дворе авто. Очевидцы предпринимали попытки остановить начавший самовольно двигаться автомобиль, но безуспешно. Остановить его смогла лишь стена.

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