Автомобиль-призрак спровоцировал ДТП в Башкирии

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Во дворе жилого дома в городе Октябрьский началось «восстание машин», как окрестили его пользователи сети. Автомобиль без водителя в салоне по неустановленной причине начал съезжать вниз по склону во дворе.
По данным «Видеодозора», по ходу движения черный кроссовер задел пять припаркованных во дворе авто. Очевидцы предпринимали попытки остановить начавший самовольно двигаться автомобиль, но безуспешно. Остановить его смогла лишь стена.