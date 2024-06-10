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Published Сегодня, 12:10

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Updated Сегодня, 12:13

Автобус «Уфа-Соль-Илецк» не пользуется спросом

Автобус «Уфа-Соль-Илецк» не пользуется спросом

10 июня 2024, 12:10
Региональный перевозчик запускает новый маршрут обслуживания, но пока заметно проигрывает конкуренту, судя по продаже билетов на курорт.

14 июня начнется автобусное сообщение между Уфой и оренбургским курортом Соль-Илец. Как сообщал Mkset, это будет единственный прямой автобус между двумя крупными городами. Ранее уфимцам приходилось садиться на автобус, следующий в Соль-Илецк из Перми.

На официальном сайте уже дан старт продаж на автобус «Уфа-Соль-Илецк». Там же указана стоимость и наличие мест на рейсы, а также предложение конкурентов. Судя по динамике продаж, прямой автобус мало интересует пассажиров. Так, на 14 июня продано около 20% билетов. Аналогичные показатели и на даты отправления позже. При этом, прямой конкурент курортного маршрута уже остановил продажи: по данным сайта, билетов на проходящий через Уфу автобус на Соль-Илецк уже не купить. При этом, разница в стоимости предложений на проходящий и прямой автобус составляет всего ₽10.

Напомним, что автобус «Уфа-Соль-Илецк» будет отправлять от Южного вокзала. Время выезда из Уфы — 23:00. В Соль-Илецк автобус по расписанию должен приезжать в 06:35. График выполнения рейсов — через день.

Фото: bashauto.ru/
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