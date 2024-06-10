Автобус «Уфа-Соль-Илецк» не пользуется спросом

На официальном сайте уже дан старт продаж на автобус «Уфа-Соль-Илецк». Там же указана стоимость и наличие мест на рейсы, а также предложение конкурентов. Судя по динамике продаж, прямой автобус мало интересует пассажиров. Так, на 14 июня продано около 20% билетов. Аналогичные показатели и на даты отправления позже. При этом, прямой конкурент курортного маршрута уже остановил продажи: по данным сайта, билетов на проходящий через Уфу автобус на Соль-Илецк уже не купить. При этом, разница в стоимости предложений на проходящий и прямой автобус составляет всего ₽10.