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Published Сегодня, 19:28

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В Уфе перекроют дороги из-за иконы

В Уфе перекроют дороги из-за иконы

9 июня 2024, 19:28
Прибытие святыни будет отмечено двумя Крестными ходами в столице региона.

Казанская икона Божией Матери прибудет в Уфу, сообщает пресс-служба городской администрации. Православная святыня будет доставлена в кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы. Возле иконы будут организованы молебные пения о победе в СВО. Эта традиция ведётся с 2023 года.

График работы кафедрального собора в Уфе опубликовала Бирская епархия:

Понедельник, 10 июня — с 08:00 до 20:00
Вторник, 11 июня — с 07:00 до 19:00

Прибытие иконы ознаменуют два Крестных хода в Уфе. Для их проведения будет перекрыто транспортное движение в районе храма. Ограничения для транспорта будут действовать в понедельник и вторник, 10 и 11 июня, с 06:00 до 21:00 вокруг собора. Храм расположен на четной стороне улицы Кирова в Уфе. Автомобилистам стоит учесть это при планировании поездок по столице Башкирии.

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#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Икона#Православие#Ограничения#Транспортное движение
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