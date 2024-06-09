В Уфе перекроют дороги из-за иконы

Posted Сегодня, 19:28
Published Сегодня, 19:28
Modified Сегодня, 20:01
Updated Сегодня, 20:01
Казанская икона Божией Матери прибудет в Уфу, сообщает пресс-служба городской администрации. Православная святыня будет доставлена в кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы. Возле иконы будут организованы молебные пения о победе в СВО. Эта традиция ведётся с 2023 года.
График работы кафедрального собора в Уфе опубликовала Бирская епархия:
Понедельник, 10 июня — с 08:00 до 20:00
Вторник, 11 июня — с 07:00 до 19:00
Прибытие иконы ознаменуют два Крестных хода в Уфе. Для их проведения будет перекрыто транспортное движение в районе храма. Ограничения для транспорта будут действовать в понедельник и вторник, 10 и 11 июня, с 06:00 до 21:00 вокруг собора. Храм расположен на четной стороне улицы Кирова в Уфе. Автомобилистам стоит учесть это при планировании поездок по столице Башкирии.