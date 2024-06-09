В Уфе перекроют дороги из-за иконы

Прибытие иконы ознаменуют два Крестных хода в Уфе. Для их проведения будет перекрыто транспортное движение в районе храма. Ограничения для транспорта будут действовать в понедельник и вторник, 10 и 11 июня, с 06:00 до 21:00 вокруг собора. Храм расположен на четной стороне улицы Кирова в Уфе. Автомобилистам стоит учесть это при планировании поездок по столице Башкирии.