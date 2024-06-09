В Башкирии появилась вакансия за ₽450 тысяч

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Так, в рейтинг портала вошли две вакансии «Октябрьского УБР» в городе Октябрьском. На вакансии инженера-технолога соискателям обещают почти ₽300 тысяч в месяц, на том же предприятии ₽251 тысячу предлагают за работу техника.
Возглавила же рейтинг вакансия электромонтера четвёртого разряда — «Башкирэнерго» ищет сотрудников, готовых трудиться за зарплату от ₽30 тысяч до ₽450 тысяч.
Как сообщал Mkset, аналитики ранее посчитали темпы роста заработных плат в регионах. По данным специалистов, среднюю зарплату в ₽100 тысяч жителям Башкирии придётся ждать десять лет.