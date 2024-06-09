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Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

В Башкирии появилась вакансия за ₽450 тысяч

В Башкирии появилась вакансия за ₽450 тысяч

9 июня 2024, 11:15
Фото: mkset.ru
Список должностей с самой большой оплатой опубликовала башкортостанская Служба занятости.

Так, в рейтинг портала вошли две вакансии «Октябрьского УБР» в городе Октябрьском. На вакансии инженера-технолога соискателям обещают почти ₽300 тысяч в месяц, на том же предприятии ₽251 тысячу предлагают за работу техника.

Возглавила же рейтинг вакансия электромонтера четвёртого разряда — «Башкирэнерго» ищет сотрудников, готовых трудиться за зарплату от ₽30 тысяч до ₽450 тысяч.

Зарплату в Башкирии в ₽100 000 ждать 10 лет
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Как сообщал Mkset, аналитики ранее посчитали темпы роста заработных плат в регионах. По данным специалистов, среднюю зарплату в ₽100 тысяч жителям Башкирии придётся ждать десять лет.

#Общество#Башкортостан#Новости Башкирии#Зарплаты#Цены#Работа#Занятость
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