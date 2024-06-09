В Башкирии появилась вакансия за ₽450 тысяч

Так, в рейтинг портала вошли две вакансии «Октябрьского УБР» в городе Октябрьском. На вакансии инженера-технолога соискателям обещают почти ₽300 тысяч в месяц, на том же предприятии ₽251 тысячу предлагают за работу техника.