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Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Мэр Уфы рассказал о пополнении в своём доме

Пополнение в семье мэра Уфы: градоначальник просит горожан помочь выбрать имя

9 июня 2024, 11:26

Мэр Уфы рассказал о пополнении в своём доме

Глава уфимской администрации Ратмир Мавлиев рассказал в соцсетях о своих новых питомцах — двух кроликах.

С именами питомцев градоначальник пока не определился. В личном телеграм-канале сити-менеджер столицы попросил помочь с кличками для любимцев. Среди вариантов от креативных уфимцев поступило много интересных идей.

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— Проспект и Гостинка, — предложил Булат Ф., собрав много положительных реакций.
— Агидель и Караидель! Думаю, не нужно говорить, кто «аг», а кто «кара», — предложил другой пользователь, намекнув на цвета шёрстки кроликов.
#Общество#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Мэр#Мэрия#Животные#Администрация#Питомцы#Кролики
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