Пополнение в семье мэра Уфы: градоначальник просит горожан помочь выбрать имя

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
С именами питомцев градоначальник пока не определился. В личном телеграм-канале сити-менеджер столицы попросил помочь с кличками для любимцев. Среди вариантов от креативных уфимцев поступило много интересных идей.
— Проспект и Гостинка, — предложил Булат Ф., собрав много положительных реакций.
— Агидель и Караидель! Думаю, не нужно говорить, кто «аг», а кто «кара», — предложил другой пользователь, намекнув на цвета шёрстки кроликов.