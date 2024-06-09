Короткая неделя в Башкирии будет жаркой

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
В ночь на понедельник, 10 июня, регион накроют дожди и грозы, температура воздуха составит +10… +15°. Днём же осадки не обещаются, ветер — слабый, столбик термометра окажетсяна отметке +19… +24°С.
Вторник, 11 июня, по-прежнему без осадков со слабым ветром. Ночью похолодает до +11… +16°, днём +24… +29°.
Напомним, рабочий день во вторник будет сокращён на один час. День России, 12 июня, объявлен нерабочим. Ранее Mkset сообщал, что сразу после короткой недели жителей региона ждут ещё одни длинные выходные.