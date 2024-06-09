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Posted Сегодня, 08:39

Published Сегодня, 08:39

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

Короткая неделя в Башкирии будет жаркой

Короткая неделя в Башкирии будет жаркой

9 июня 2024, 08:39
Фото: 1MI
Синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на начало короткой рабочей недели.

В ночь на понедельник, 10 июня, регион накроют дожди и грозы, температура воздуха составит +10… +15°. Днём же осадки не обещаются, ветер — слабый, столбик термометра окажетсяна отметке +19… +24°С.

Вторник, 11 июня, по-прежнему без осадков со слабым ветром. Ночью похолодает до +11… +16°, днём +24… +29°.

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Напомним, рабочий день во вторник будет сокращён на один час. День России, 12 июня, объявлен нерабочим. Ранее Mkset сообщал, что сразу после короткой недели жителей региона ждут ещё одни длинные выходные.

#Погода#Башкортостан#Новости Башкирии#Природа#Похолодание#Жара#Дожди
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