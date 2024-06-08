Жители Башкирии смогут отправиться на популярный курорт на автобусе

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
По информации перевозчика, рейсы будут выполняться с интервалом через один день. Отправление с Соль-Илецк из Уфы в 23:00 (Южный автовокзал), из Соль-Илецка в Уфу — с городского автовокзала в 10:00.
Отметим, что курорт «Соленые озера» на территории граничащего в Башкирией региона уже на протяжении многих лет сохраняет свои позиции одного из самых популярных туристических направлений среди жителей республики. По информации представителей курорта, в летний период его ежегодно посещают десятки тысяч человек. Так, в прошлом году в одной из систем на озерах произошел сбой из-за большого наплыва посетителей.
О Соль-Илецке тепло отзывается известный путешественник Федор Конюхов. В одном из своих интервью он рассказал, почему ему нравится там отдыхать.