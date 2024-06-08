Жители Башкирии смогут отправиться на популярный курорт на автобусе

Отметим, что курорт «Соленые озера» на территории граничащего в Башкирией региона уже на протяжении многих лет сохраняет свои позиции одного из самых популярных туристических направлений среди жителей республики. По информации представителей курорта, в летний период его ежегодно посещают десятки тысяч человек. Так, в прошлом году в одной из систем на озерах произошел сбой из-за большого наплыва посетителей.