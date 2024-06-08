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Published Сегодня, 05:29

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

Жители Башкирии смогут отправиться на популярный курорт на автобусе

Жители Башкирии смогут отправиться на популярный курорт на автобусе

8 июня 2024, 05:29
Фото: 1MI
С пятницы, 14 июня, в Башкирии запустят прямые автобусные рейсы в город Соль-Илецк Оренбургской области, информирует ГУП «Башавтотранс».

По информации перевозчика, рейсы будут выполняться с интервалом через один день. Отправление с Соль-Илецк из Уфы в 23:00 (Южный автовокзал), из Соль-Илецка в Уфу — с городского автовокзала в 10:00.

Отметим, что курорт «Соленые озера» на территории граничащего в Башкирией региона уже на протяжении многих лет сохраняет свои позиции одного из самых популярных туристических направлений среди жителей республики. По информации представителей курорта, в летний период его ежегодно посещают десятки тысяч человек. Так, в прошлом году в одной из систем на озерах произошел сбой из-за большого наплыва посетителей.

О Соль-Илецке тепло отзывается известный путешественник Федор Конюхов. В одном из своих интервью он рассказал, почему ему нравится там отдыхать.

Озера Соль-Илецка вошли в ТОП-3 самых востребованных мест среди россиян
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