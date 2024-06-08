Война из-за дороги разгорелась под Уфой

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Напомним, речь идёт о многострадальной улице Заповедной. В пятницу, 7 июня, местные жители перегородили свою дорогу огромным препятствием, чтобы заблокировать дорожное движение. На проезде возник металлический контейнер для морских перевозок. Свои действия они объясняют безысходностью и невозможностью диалога с местными властями. Со слов других сельчан, происходит подобное регулярно.
— Зимой машину поперёк бросали, ямы выкапывали, воду сливали — образовывался каток. Весной под лежачим полицейским отбойным молотком ямы отбивали, с колодца воду сливали, чтобы всё это смылось, — утверждает одна из жительниц села Нагаево. — Мы в северной части села страдаем, элементарно невозможно напрямую отвезти детей в школу, поликлинику, детский сад. Приходится делать большой крюк.
Сами же жители улицы Заповедной заявляют, что просто устали от большого количества машин на их дороге. Людям из-за огромного транспортного потока страшно выпускать детей за ворота, а порой из-за невыносимых пробок им тяжело покинуть собственный дом.
Между тем, дело совсем не в желании местных жителей «захватить» улицу ради своего удобства. Проблемы начались со стартом хаотичного строительства нового микрорайона. Когда-то улица Заповедная оканчивалась полем, но почти десять лет назад некое ООО «Молочная усадьба» каким-то образом получила эти самые земли в своё пользование и начала строить там дома, не позаботившись ни о какой инфраструктуре и пустив весь трафик через улицу Заповедную.
Нагаевцы рассказывали нам, что в конце «нулевых» на самой улице ещё не было никакого покрытия. Приводить дорогу в порядок жителям пришлось на свои накопления, причём суммы доходили порой до ₽900 000 с каждого домовладения. Застройку люди называют откровенным варварством.
— Никаких подъездных путей, альтернативных дорог в новом микрорайоне делать не стали, в итоге весь поток пошел через нашу улицу. Решить эту проблему хотят за наш счёт, стравливая жителей между собой. Тысячи людей, которые купили там дома, оказались лишены дорог и освещения, а им рассказывают, какие мы злые и не даём им ездить, — рассказала в беседе с Mkset жительница улицы Заповедной.
Интересно, что в официальных ответах сами власти признают незаконность новой дороги, которую проложили от улицы Заповедной, но делать с этим никто ничего, видимо, не собирается. Поэтому уставшие от «кабинетного футбола» люди и решили прибегнуть к крайним мерам. Ранее жители неоднократно обращались и к местным чиновникам, и в правоохранительные органы. Никаких плодов не дали даже обращения лично к главе региона Радию Хабирову и президенту Владимиру Путину. Текст последнего мы ранее публиковали.
— Этот земельный участок, который решили застроить, имеет назначение под благоустройства. А дорога является объектом линейного строительства, для её возведения требуется разрешение. Сам участок также должен соответствовать разрешенному типу. Ничего подобного здесь нет — причём все государственные учреждения это признают: да, незаконно, но решать проблему мы не будем, — рассказал в беседе с нами правозащитник Артур Галлямов.
Впрочем, в этот раз чиновников всё же получилось вывести на хоть какой-то живой разговор. Время для схода в последний день рабочей недели выбрали «максимально удобное» — 18:00. Причем сперва собрание назначили на 18:30 в воскресенье, 9 июня, но за менее чем пару часов время почему-то решили перенести.
Прийти к какому-то решению удалось едва ли — самовольно установленные препятствия удалили, действия жильцов назвали неправомерными и «не подлежащими обсуждению», а прокладывание дороги от улицы Заповедной до нового микрорайона чиновники назвали законным, противореча своим же официальным ответам.
— В очередной раз видим, как власть, столкнувшись со своим бардаком, теперь не знает, что делать. Теперь за счёт жителей Заповедной хотят выехать. То есть чиновники дали предприятию земли сельскохозяйственного назначения под нужды строительства, но никто палец о палец не ударил, чтобы обеспечить человеческую инфраструктуру — зато как попало понастроили домов. Теперь перекладывают ответственность и обвиняют во всём простых людей, — резюмировал Артур Галлямов.
Решение проблемы, считает юрист, лежит на поверхности: вопросы такого характера решаются на уровне региональной и даже городской власти.
— Нужно только волевое решение: давайте, по-человечески приведите всё в порядокдля клиентов, которым вы продали дома, хотя бы проложите альтернативные пути и трафик разгрузится, проблем не будет, — заключил правозащитник.