Война из-за дороги разгорелась под Уфой

Между тем, дело совсем не в желании местных жителей «захватить» улицу ради своего удобства. Проблемы начались со стартом хаотичного строительства нового микрорайона. Когда-то улица Заповедная оканчивалась полем, но почти десять лет назад некое ООО «Молочная усадьба» каким-то образом получила эти самые земли в своё пользование и начала строить там дома, не позаботившись ни о какой инфраструктуре и пустив весь трафик через улицу Заповедную.