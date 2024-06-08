В центре Уфы подожгли магазин

Posted Сегодня, 08:00
Published Сегодня, 08:00
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
По данным Mkset, речь идёт о комиссионном магазине вблизи Центрального рынка. Как указано в открытых источниках, работает торговый объект круглосуточно. О пожаре спасателям сообщили очевидцы.
К моменту приезда сотрудников МЧС магазин был объят дымом. Во время тушения пламени огнеборцы спасли из помещения мужчину — судя по всему, работника магазина. Причины инцидента сейчас выясняют, сообщается, что оперативные службы выявили признаки намеренного поджога.