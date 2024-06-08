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Updated Сегодня, 08:02

В центре Уфы подожгли магазин

В центре Уфы подожгли магазин

8 июня 2024, 08:00
Фото: МЧС
Пожар в магазине произошел в центре столицы Башкирии. Об этом сообщает МЧС региона. Инцидент случился утром в субботу, 8 июня.

По данным Mkset, речь идёт о комиссионном магазине вблизи Центрального рынка. Как указано в открытых источниках, работает торговый объект круглосуточно. О пожаре спасателям сообщили очевидцы.

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К моменту приезда сотрудников МЧС магазин был объят дымом. Во время тушения пламени огнеборцы спасли из помещения мужчину — судя по всему, работника магазина. Причины инцидента сейчас выясняют, сообщается, что оперативные службы выявили признаки намеренного поджога.

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