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Posted Сегодня, 11:24

Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Женщина пропала по пути на дачу в Башкирии

Женщина пропала по пути на дачу в Башкирии

8 июня 2024, 11:24
Фото: Изображение Midjourney
В Башкирии женщина заблудилась в лесу. Инцидент, как сообщает Госкомитет Башкирит по ЧС, случился вблизи садов под Белорецком.

Горожанка держала путь на дачу, где её ждал супруг, и решила срезать дорогу через лесу. Самостоятельно найти выход из чащи женщина не смогла — пришлось обращаться к спасателям.

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К счастью, сотрудники оперативных служб сумели оперативно отыскать потерявшуюся. Женщину осмотрели медики, помощь ей не потребовалась.

Ранее, как рассказывал Mkset, в Башкирии помощь спасателей потребовалась женщине, забравшейся на дерево в лесу. Любительница природы испугалась диких зверей, звуки которых ей послышались, и не смогла слезть со ствола на землю. Несколько часов голодная и замёрзшая женщина просидела на высоте до того, как её отыскали.

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#Общество#Происшествия#Башкортостан#Новости Башкирии#Лес#Белорецк#Природа#Белорецкий район#Пропавшие#Поиск#Инциденты
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