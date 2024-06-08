Женщина пропала по пути на дачу в Башкирии

Ранее, как рассказывал Mkset, в Башкирии помощь спасателей потребовалась женщине, забравшейся на дерево в лесу. Любительница природы испугалась диких зверей, звуки которых ей послышались, и не смогла слезть со ствола на землю. Несколько часов голодная и замёрзшая женщина просидела на высоте до того, как её отыскали.