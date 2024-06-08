Женщина пропала по пути на дачу в Башкирии

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Горожанка держала путь на дачу, где её ждал супруг, и решила срезать дорогу через лесу. Самостоятельно найти выход из чащи женщина не смогла — пришлось обращаться к спасателям.
К счастью, сотрудники оперативных служб сумели оперативно отыскать потерявшуюся. Женщину осмотрели медики, помощь ей не потребовалась.
Ранее, как рассказывал Mkset, в Башкирии помощь спасателей потребовалась женщине, забравшейся на дерево в лесу. Любительница природы испугалась диких зверей, звуки которых ей послышались, и не смогла слезть со ствола на землю. Несколько часов голодная и замёрзшая женщина просидела на высоте до того, как её отыскали.