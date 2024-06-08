РЭО поможет создать предприятие по утилизации отходов электроники в Самарской области

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что отходы электроники и электротехники состоят из многих компонентов. Какие-то из них имеют определенную ценность, а некоторые опасны, и переработка таких отходов требует тщательного подхода с точки зрения сбора и утилизации, пишет inkazan.ru
По словам Вячеслава Федорищева, заключенное соглашение внесет существенный вклад в дело сохранения окружающей среды, а также позволит создать новые рабочие места и увеличить налоговую базу бюджета региона.
«Будем сопровождать проект, совместно работать над его успешной реализацией», — подчеркнул губернатор.
Соглашение также предусматривает возможность строительства предприятия по утилизации отходов электроники и электротехники.
Как отметил Павел Морозов, Самарская область для холдинга является базовым регионом, с которого началась его история. Строительство перерабатывающего предприятия — это важный шаг на пути устойчивого развития области, а также один из примеров успешного взаимодействия государства и бизнеса в области охраны природы и развития экономики. Морозов подчеркнул, что многие предприятия холдинга стремятся создать замкнутый цикл производства, чтобы отходы становились сырьем для новой продукции.
«Для реализации этой цели в Самарской области нам потребуется решить ряд задач, в том числе и по налаживанию системы сбора и сортировки отходов электроники», — заключил Павел Морозов.