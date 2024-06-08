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РЭО поможет создать предприятие по утилизации отходов электроники в Самарской области

РЭО поможет создать предприятие по утилизации отходов электроники в Самарской области

8 июня 2024, 06:32
Фото: 1MI
Гендиректор РЭО Денис Буцаев, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и гендиректор АО «Акрон Холдинг» Павел Морозов подписали соглашение, предусматривающее развитие системы обращения с отходами электрического и электронного оборудования (ОЭЭО).

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что отходы электроники и электротехники состоят из многих компонентов. Какие-то из них имеют определенную ценность, а некоторые опасны, и переработка таких отходов требует тщательного подхода с точки зрения сбора и утилизации, пишет inkazan.ru

По словам Вячеслава Федорищева, заключенное соглашение внесет существенный вклад в дело сохранения окружающей среды, а также позволит создать новые рабочие места и увеличить налоговую базу бюджета региона.

«Будем сопровождать проект, совместно работать над его успешной реализацией», — подчеркнул губернатор.

Соглашение также предусматривает возможность строительства предприятия по утилизации отходов электроники и электротехники.

Как отметил Павел Морозов, Самарская область для холдинга является базовым регионом, с которого началась его история. Строительство перерабатывающего предприятия — это важный шаг на пути устойчивого развития области, а также один из примеров успешного взаимодействия государства и бизнеса в области охраны природы и развития экономики. Морозов подчеркнул, что многие предприятия холдинга стремятся создать замкнутый цикл производства, чтобы отходы становились сырьем для новой продукции.

«Для реализации этой цели в Самарской области нам потребуется решить ряд задач, в том числе и по налаживанию системы сбора и сортировки отходов электроники», — заключил Павел Морозов.

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