РЭО поможет создать предприятие по утилизации отходов электроники в Самарской области

Как отметил Павел Морозов, Самарская область для холдинга является базовым регионом, с которого началась его история. Строительство перерабатывающего предприятия — это важный шаг на пути устойчивого развития области, а также один из примеров успешного взаимодействия государства и бизнеса в области охраны природы и развития экономики. Морозов подчеркнул, что многие предприятия холдинга стремятся создать замкнутый цикл производства, чтобы отходы становились сырьем для новой продукции.