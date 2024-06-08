РЭО: На субботнике в рамках ПМЭФ экоактивисты собрали отходы электроники

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Экоактивисты очистили от мусора берег и дно реки Новой в Санкт-Петербурге, пишет properm.ru
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев поблагодарил всех участников акции и отметил, что чем больше граждан будут проявлять заботу о своем здоровье и об окружающей среде, тем более экологичное будущее будет обеспечено для последующих поколений. Каждый из тех, кто принял участие в субботнике, внес свой вклад в экологичное будущее планеты.
Участниками экоакции стали такие известные спортсмены, как легкоатлетка Татьяна Лебедева и заслуженный мастер спорта России по вольной борьбе Наталья Воробьева. В мероприятии также принял участие бобслеист Дмитрий Труненков. Олимпийские чемпионы провели разминку для волонтеров.
Сопредседатель движения «Экосистема» Андрей Руднев отметил, что активисты подняли со дна водоема габаритный мусор и электролом, включая ноутбуки, телефоны и детали от машин. Акция «ЭкоТропа Здоровья» собрала жителей муниципального округа Ульянка и добровольцев. Мусор со дна реки помогали доставать водолазы Всероссийского общества автомобилистов.