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Updated Сегодня, 14:12

РЭО: На субботнике в рамках ПМЭФ экоактивисты собрали отходы электроники

РЭО: На субботнике в рамках ПМЭФ экоактивисты собрали отходы электроники

8 июня 2024, 14:12
Фото: 1MI
8 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прошла спортивно-экологическая акция «ЭкоТропа Здоровья». Организаторами мероприятия выступили Российский экологический оператор и социальный проект «Команда Звездный Десант».

Экоактивисты очистили от мусора берег и дно реки Новой в Санкт-Петербурге, пишет properm.ru

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев поблагодарил всех участников акции и отметил, что чем больше граждан будут проявлять заботу о своем здоровье и об окружающей среде, тем более экологичное будущее будет обеспечено для последующих поколений. Каждый из тех, кто принял участие в субботнике, внес свой вклад в экологичное будущее планеты.

Участниками экоакции стали такие известные спортсмены, как легкоатлетка Татьяна Лебедева и заслуженный мастер спорта России по вольной борьбе Наталья Воробьева. В мероприятии также принял участие бобслеист Дмитрий Труненков. Олимпийские чемпионы провели разминку для волонтеров.

Сопредседатель движения «Экосистема» Андрей Руднев отметил, что активисты подняли со дна водоема габаритный мусор и электролом, включая ноутбуки, телефоны и детали от машин. Акция «ЭкоТропа Здоровья» собрала жителей муниципального округа Ульянка и добровольцев. Мусор со дна реки помогали доставать водолазы Всероссийского общества автомобилистов.

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