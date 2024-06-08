РЭО: На субботнике в рамках ПМЭФ экоактивисты собрали отходы электроники

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев поблагодарил всех участников акции и отметил, что чем больше граждан будут проявлять заботу о своем здоровье и об окружающей среде, тем более экологичное будущее будет обеспечено для последующих поколений. Каждый из тех, кто принял участие в субботнике, внес свой вклад в экологичное будущее планеты.