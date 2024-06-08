Подпольные ММА-клубы в Башкирии ставят стабильность под угрозу?

В какой момент красивая история о торжестве добра над злом стала больше походить на боевик, — вопрос? Сегодня все чаще конфликты с участием спортсменов и борцов вспыхивают без видимой на то причины и по всем известному принципу: сила есть — ума не надо. Как говорится, Джеки, прости, мы всё ….