Подпольные ММА-клубы в Башкирии ставят стабильность под угрозу?

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 05:43
Updated Сегодня, 05:43
Конец 90-х и начало нулевых. Пик популярности единоборств. Время, когда на экранах шли фильмы с Джеки Чаном, Чаком Норрисом, Жан-Клод Ван Даммом и Стивеном Сигалом. Тогда боевое искусство было именно искусством — делом благородным. Где сила применяется для защиты слабых и торжества справедливости. Актеры стали примерами для подражания если не всех, то большинства мальчишек того времени. Одни самостоятельно пытались разучивать приемы, другие просили родителей записать их на занятия.
В какой момент красивая история о торжестве добра над злом стала больше походить на боевик, — вопрос? Сегодня все чаще конфликты с участием спортсменов и борцов вспыхивают без видимой на то причины и по всем известному принципу: сила есть — ума не надо. Как говорится, Джеки, прости, мы всё ….
Бойцы в Башкирии
Случай в башкирском Иглино, например, обсуждался даже на федеральном уровне. Дело на личном контроле Александра Бастрыкина. По версии следствия, в апреле местный бизнесмен с сыновьями напал на группу подростков, которые, предположительно, выкрикнули оскорбление в адрес мужчины.
Позже в СМИ появилась информация, что сыновья Рауфа Габдуллина профессионально занимаются единоборствами, а его друг возглавляет районный боксерский клуб «Шанхай», среди посетителей которого много мигрантов из Средней Азии.
Бойцы в других городах
И это не единичный случай с участием спортсменов. По стране то тут, то там сотрудники правоохранительных органов пресекают деятельность так называемых подпольных клубов боевых искусств. Нередко именно их выбирают приехавшие в страну мигранты и сложные подростки.
В Москве и Санкт-Петербурге и вовсе работают клубы, заниматься в которых могут лишь представители конкретной нации, сообщает издание rosbalt. Цены там, как правило, значительно ниже, чтобы стоимость абонемента не сильно била по карману, а заниматься могут только представители одной национальности, чужих не пускают.
Работа в подобном формате вызывает определенного рода опасения. И не беспочвенно. В октябре 2022-го в подмосковье два бойца поп-ММА в торговом центре избили призывников. А в парке Горького спортсмен из Узбекистана напал на студента-медика. Пострадавший впал в кому.
ММА-клубы в Башкирии
MKset пообщался с представителем в структурах Башкирии, занимающихся работой с мигрантами и их ассимиляцией. По его словам, Башкортостан — регион, где преобладает традиционный ислам, направленный на мир и созидание, а не на разрушение, а деструктивно настроенные элементы, которые прикрываясь спортом хотят наладить свою работу, вычисляются оперативно.
— Большая часть мигрантов приезжающих в Башкортостан, понимают, что тут к ним относятся терпимо, если они принимают наше общество, которое довольно близко им по религии. Поэтому не возникает желания объединяться в свои собственные течения агрессивного характера. Если это, конечно, не курируемая извне идея радикально преступного характера. Но такие течения мы выявляем. Кроме того, многие спортивные или боксерские секции, которые курируются приезжими, также находятся под контролем.
Религиозную сторону этого вопроса мы обсудили с Председателем-муфтием Духовного управления мусульман Республики Башкортостан Айнуром Биргалиным. Он, к слову, и сам занимается грепплингом и BJJ.
— В исламе нет причинения вреда ни самому себе, ни другим людям. Мусульманин — это человек, от языка и руки которого другие мусульмане чувствуют ислам. А ислам — это мир. В коране говорится: «Сдерживай свой гнев». Удержание гнева — это и есть ключи от рая.
Стоит отметить, что в республике клубы единоборств уже более 10 лет объединяет Федерация смешанного боевого единоборства (ММА). За комментарием мы обратились к ее президенту Руслану Зарипову.
— У нас четко определен этикет и дисциплина тех клубов, которые вступили в нашу федерацию. Для них в приоритете здоровый образ жизни, патриотизм. И ни в коем случае не криминал. Да, есть клубы, которые создают частные лица. Но ни один из них не организуется с деструктивной целью. Чаще всего людям просто нужен дополнительный заработок для того, чтобы кормить семью и детей, а спорт — это то, что они любят и умеют. Опять же, мы не может называть такие организации подпольными. Четкого регламента здесь пока нет. Там занимаются такие же активные, сильные, здоровые ребята. И не забывайте: всё всегда зависит от людей. Той компании, в которую они попали. Это в первую очередь воспитание.
О том, что спорт — это, по сути, и есть воспитание внутренних качеств, отметил и Айнур Биргалин:
— Основная часть тренеров сегодня — люди с твердым духом и чистой репутацией, они подготовили много хороших воспитанников. Кроме того, у нас есть достойные примеры на государственном и региональных уровнях: Владимир Владимирович — мастер спорта по самбо и дзюдо, руководитель нашей республики — кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе. Бату Хасиков, глава Калмыкии, чемпион России и Европы по кикбоксингу. Знаете, постоянство в спорте дает определенную дисциплину в жизни: крепость духа, возможность не впадать в депрессии. Все дурное уходит как раз-таки в зале. Если человек не будет выплескивать свои эмоции на тренировках, он будет делать это в жизни. Но в зале его учат эту силу правильно направлять. Спорт — воспитание тела и души.
Воспитание души и тела — дело не простое, а кому-то, возможно, даже неподвластное. Единственное, пожалуй, на что можно уповать — так это на память. Те воспоминания из детства, когда все мы ждали фильма с Джеки.