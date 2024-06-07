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Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Жена получит ₽2,7 млн за смерть мужа в Башкирии

Жена получит ₽2,7 млн за смерть мужа в Башкирии

7 июня 2024, 11:03
Фото: 1MI
В Стерлитамаке суд поддержал требования местной жительницы и взыскал с работодателя компенсацию морального вреда в размере 2,7 млн рублей в связи с гибелью ее супруга на производстве, сообщает прокуратура РБ.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что мужчина работал монтажником технологических трубопроводов в ООО «Строительная компания „Севзапэнергомонтаж“. В июле 2023 года при выполнении работ по стыковке и сварке трубы он направился внутрь заготовки, чтобы проверить сварной шов. В этот момент труба перевернулась к земле отводом вниз и зажала работника. От полученных травм сотрудник скончался на месте происшествия.

Причиной несчастного случая, как установил суд, стали явные нарушения требований охраны труда: отсутствовала система безопасного подъема и спуска сотрудников внутрь заготовки, руководство не обеспечило надлежащий контроль за выполнением работ и не ознакомило сотрудника с возможными рисками, оборудование не было закреплено и не имело необходимых защитных устройств.

Суд, рассмотрев материалы дела и выслушав позицию городской прокуратуры, признал вину работодателя в произошедшей трагедии и удовлетворил требования истца. С ООО «Строительная компания „Севзапэнергомонтаж“ в пользу женщины и двоих несовершеннолетних детей погибшего взыскано по 900 000 рублей компенсации морального вреда каждому.

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