Жена получит ₽2,7 млн за смерть мужа в Башкирии

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В ходе судебного разбирательства было установлено, что мужчина работал монтажником технологических трубопроводов в ООО «Строительная компания „Севзапэнергомонтаж“. В июле 2023 года при выполнении работ по стыковке и сварке трубы он направился внутрь заготовки, чтобы проверить сварной шов. В этот момент труба перевернулась к земле отводом вниз и зажала работника. От полученных травм сотрудник скончался на месте происшествия.
Причиной несчастного случая, как установил суд, стали явные нарушения требований охраны труда: отсутствовала система безопасного подъема и спуска сотрудников внутрь заготовки, руководство не обеспечило надлежащий контроль за выполнением работ и не ознакомило сотрудника с возможными рисками, оборудование не было закреплено и не имело необходимых защитных устройств.
Суд, рассмотрев материалы дела и выслушав позицию городской прокуратуры, признал вину работодателя в произошедшей трагедии и удовлетворил требования истца. С ООО «Строительная компания „Севзапэнергомонтаж“ в пользу женщины и двоих несовершеннолетних детей погибшего взыскано по 900 000 рублей компенсации морального вреда каждому.