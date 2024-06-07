Жена получит ₽2,7 млн за смерть мужа в Башкирии

В ходе судебного разбирательства было установлено, что мужчина работал монтажником технологических трубопроводов в ООО «Строительная компания „Севзапэнергомонтаж“. В июле 2023 года при выполнении работ по стыковке и сварке трубы он направился внутрь заготовки, чтобы проверить сварной шов. В этот момент труба перевернулась к земле отводом вниз и зажала работника. От полученных травм сотрудник скончался на месте происшествия.