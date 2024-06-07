Жалоба на наряд Ольги Бузовой в Уфе дошла до Следственного комитета

К слову, это уже не первый подобный скандал с участием Ольги Бузовой. Несколько лет назад Следственный комитет Волгограда уже проверял на законность фотографию артистки в купальнике на фоне храма Александра Невского. Тогда, правда, всё ограничилось лишь удалением самого снимка из соцсетей. Повторится ли волгоградский сценарий в случае с Уфой?